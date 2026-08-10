Cobrar dividendos, intereses, regalías u otras rentas procedentes de Estados Unidos puede tener consecuencias fiscales para las personas que viven y tributan en España. Sin embargo, existe un mecanismo que permite aplicar un tratamiento específico a determinadas rentas y evitar una tributación superior a la que corresponde.

España y Estados Unidos mantienen en vigor un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta. El acuerdo establece cómo se distribuye la potestad tributaria entre ambos países dependiendo, entre otros factores, del tipo de renta y de la residencia fiscal del contribuyente.

En este contexto aparece un documento especialmente importante: el formulario W-8BEN del Internal Revenue Service (IRS). Este certificado permite a una persona física extranjera acreditar su estatus frente al sistema estadounidense y, si reúne los requisitos, reclamar los beneficios establecidos por un convenio fiscal.

El Cronista | ChatGPT

Qué es el formulario W-8BEN que pide Estados Unidos

Su nombre oficial es Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals). En términos prácticos, el formulario W-8BEN permite acreditar ante el agente de retención estadounidense que el beneficiario de determinados ingresos es una persona extranjera.

Las instrucciones oficiales del IRS explican que las personas extranjeras pueden estar sujetas, con carácter general, a una retención estadounidense del 30% sobre determinadas rentas de fuente estadounidense, aunque existen excepciones y los convenios fiscales pueden establecer tipos inferiores o exenciones.

Entre las rentas enumeradas por el IRS se encuentran:

intereses ;

dividendos ;

alquileres ;

regalías o royalties ;

primas ;

anualidades ;

determinadas remuneraciones por servicios ;

y otras ganancias, beneficios o rentas fijas o determinables, anuales o periódicas.

El W-8BEN sirve, entre otras funciones, para establecer que el beneficiario no es una persona estadounidense, acreditar que es el beneficiario efectivo de los ingresos y, cuando proceda, reclamar un tipo reducido de retención o una exención prevista en un convenio fiscal.

Quiénes deben presentar el W-8BEN si viven en España

El formulario está destinado a personas físicas extranjeras. Por tanto, puede resultar relevante para un residente fiscal en España que sea beneficiario efectivo de determinadas rentas estadounidenses y necesite acreditar su condición frente al pagador o agente de retención.

No basta, sin embargo, con residir físicamente en España. Para reclamar los beneficios del Convenio hay que ser considerado residente de España a efectos del propio tratado y cumplir las condiciones aplicables al beneficio fiscal solicitado.

El artículo 4 del Convenio establece que la expresión “residente de un Estado contratante” comprende a las personas sometidas a imposición en ese Estado por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución u otro criterio de naturaleza análoga.

Además, el IRS indica que, al reclamar beneficios de un tratado mediante el W-8BEN, debe identificarse en la parte correspondiente el país en el que el contribuyente afirma ser residente a efectos del convenio. En este supuesto, sería España, siempre que efectivamente se cumplan los requisitos.

Cómo presentar el W-8BEN para reclamar los beneficios del Convenio

Una de las cuestiones más importantes es dónde se presenta el formulario W-8BEN. Como regla general, el contribuyente no debe enviarlo directamente al IRS.

El propio organismo estadounidense establece que el documento debe facilitarse a la persona o entidad que lo solicita. Normalmente será el agente de retención, pagador, intermediario financiero u otra entidad encargada de realizar el pago.

Para un residente en España que quiera acogerse a los beneficios del tratado, el proceso puede implicar:

Comprobar que es residente fiscal en España a efectos del Convenio. Identificar el tipo de renta estadounidense que va a percibir. Comprobar qué tratamiento establece el Convenio España-Estados Unidos para esa categoría de renta. Cumplimentar el formulario W-8BEN con los datos requeridos. Indicar España como país de residencia a efectos del tratado, cuando corresponda. Reclamar el tipo de retención reducido o la exención aplicable, si se cumplen las condiciones. Entregar el formulario al pagador o agente de retención que lo solicite, no enviarlo de manera ordinaria directamente al IRS.

El IRS mantiene además tablas específicas sobre los convenios fiscales. El organismo señala que estas tablas pueden ayudar al contribuyente que cumplimenta un W-8BEN a determinar el tipo que debe reclamar y el artículo del tratado en el que se basa el beneficio.

Qué pasa si un residente en España no presenta el formulario

La diferencia puede ser importante. Estados Unidos establece como regla general una retención del 30% sobre determinadas rentas de fuente estadounidense percibidas por extranjeros, según explica el IRS.

La existencia de un convenio fiscal puede modificar ese resultado. Si el beneficiario tiene derecho a un tipo reducido o una exención, debe acreditar correctamente su situación para que el agente de retención pueda aplicar el tratamiento correspondiente.

La Publicación 515 del IRS señala que un agente de retención puede aplicar un tipo reducido previsto en un convenio a una persona extranjera que facilite el correspondiente formulario W-8 y cumpla los requisitos exigidos, incluida la acreditación de residencia en un país con convenio.

Por eso, el W-8BEN no es simplemente un trámite informativo: puede ser el documento utilizado para reclamar correctamente los beneficios fiscales del Convenio España-Estados Unidos frente al pagador estadounidense .

Qué rentas de Estados Unidos pueden estar afectadas

No todas las rentas reciben el mismo tratamiento. El Convenio entre España y Estados Unidos dedica artículos diferentes a distintas categorías de ingresos.

Entre otras materias, el texto regula:

rentas inmobiliarias;

beneficios empresariales;

transporte marítimo y aéreo;

empresas asociadas;

dividendos;

intereses;

cánones o regalías;

ganancias de capital;

servicios personales;

remuneraciones de consejeros;

artistas y deportistas;

pensiones;

funciones públicas;

estudiantes;

y otras rentas.

Por tanto, no existe un único porcentaje de retención aplicable a todos los residentes en España que cobren dinero de Estados Unidos. Hay que identificar primero qué renta se percibe y posteriormente comprobar qué establece el artículo correspondiente del Convenio.

El texto actualmente consolidado del acuerdo incorpora las modificaciones introducidas por el Protocolo firmado en 2013, cuya entrada en vigor permitió actualizar diferentes disposiciones del Convenio. El BOE recoge su última actualización publicada el 23 de octubre de 2019, con entrada en vigor de la redacción consolidada indicada desde el 27 de noviembre de 2019.

W-8BEN: los datos que deben revisar los residentes en España

Las instrucciones del IRS establecen diferentes apartados que deben cumplimentarse según la situación del beneficiario. Uno especialmente relevante para quienes solicitan la aplicación de un convenio es el correspondiente a los beneficios de tratados fiscales.

En la línea 9, el IRS indica que quien reclame beneficios como residente de un país que mantiene un convenio fiscal con Estados Unidos debe identificar el país del que afirma ser residente a efectos del tratado.

La línea 10 se utiliza únicamente cuando el beneficio concreto reclamado exige condiciones adicionales que no quedan cubiertas por las declaraciones generales del formulario. El IRS pone como ejemplos determinados beneficios relativos a regalías, estudiantes e investigadores o beneficios empresariales no atribuibles a un establecimiento permanente.

Además, existen reglas específicas sobre el número de identificación fiscal. Por ejemplo, el IRS señala que un W-8BEN presentado para reclamar beneficios de un convenio no necesita necesariamente un TIN estadounidense cuando el beneficiario extranjero reclama esos beneficios sobre determinadas rentas de valores negociables, como ciertos dividendos e intereses.

Convenio España-Estados Unidos: por qué no significa que nunca se paguen impuestos dos veces

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El objetivo del Convenio es evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, pero esto no significa que cualquier residente en España que presente un W-8BEN quede automáticamente exento de impuestos estadounidenses.

El tratamiento depende de factores como la residencia fiscal, el tipo de renta, quién es su beneficiario efectivo y las condiciones establecidas en cada artículo del tratado.

Además, el propio Convenio contempla mecanismos para eliminar la doble imposición cuando una renta puede quedar sometida a tributación conforme a las reglas de ambos Estados. Por ello, la aplicación del acuerdo puede producirse mediante diferentes mecanismos y no únicamente mediante una reducción de la retención en origen.

El W-8BEN debe entenderse, por tanto, como una herramienta para acreditar la condición fiscal del beneficiario extranjero y reclamar ante el pagador los beneficios del tratado que correspondan, no como un certificado que garantice por sí solo que una persona dejará de tributar por esos ingresos.

W-8BEN para residentes en España: las claves, una por una

Para quienes reciben rentas desde Estados Unidos y tributan en España, estas son las principales cuestiones que conviene tener presentes: