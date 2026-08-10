Cristóbal Colón nos engañó a todos: la fuerte enfermedad que propagó durante su descubrimiento de América.

Cristóbal Colón es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia. Su nombre ha quedado plasmado en la memoria colectiva como el del navegante que abrió las puertas de América a Europa y conectó los dos continentes.

En el libro “1493”, el periodista y divulgador científico estadounidense Charles C. Mann explicó que la llegada de los españoles a las costas caribeñas generó un cambio rotundo en la composición climática y geológica del mundo. Mann argumenta que la llegada de Colón al Nuevo Mundo “volvió a coser las costuras rotas de Pangea” y fue uno de los principales hechos que ocasionaron el salto hacia un mundo cada vez más homogeneizado.

Según Mann, este momento dio inicio a un cambio ecológico fundamental para entender la historia de los siglos posteriores: el intercambio colombino. Este proceso, ocurrido a veces de forma voluntaria, pero mayormente de manera indeseada y descontrolada, consistió en el trueque entre América y el resto del mundo de especies, animales, vegetales y microorganismos. Sin embargo, el intercambio desembocó en grandes cambios irreversibles para la historia del continente.

Este fue el impacto del intercambio colombino en la salud de la población nativa de América. (Fuente: Shutterstock)

La grave enfermedad que trajo Colón a América

A través del intercambio colombino, los caballos, el mijo y la caña de azúcar arribaron al Nuevo Mundo, el cual, a su vez, ofreció al resto del planeta la patata, el tomate y el tabaco, entre diversos nuevos cultivos. Este proceso abarcó únicamente los factores biológicos del intercambio, excluyendo materiales como el oro o las espadas.

No obstante, las embarcaciones europeas que cruzaban el Atlántico también transportaban especies menos deseables. Microorganismos tales como el virus de la viruela, varias especies de protozoos responsables de la malaria y diversos insectos, como el mosquito que contagiaba la fiebre amarilla a los seres humanos, desembarcaron en el “Nuevo Mundo” procedentes de los barcos europeos.

El historiador señala que había un mayor número de enfermedades transmisibles en Europa, Asia y África que en las Américas y cuando Cristóbal Colón alcanzó el “nuevo continente”, el número de fallecimientos fue colosal. El texto menciona que este evento constituyó el peor colapso demográfico en la historia de la humanidad. Entre dos tercios y el 90% de los habitantes autóctonos de América perecieron.

Según Mann, ciertas enfermedades provocadas por estas especies, como la malaria y la fiebre amarilla, se convirtieron en endémicas, dificultando en gran medida la vida en las regiones donde proliferaron. Otras, como la viruela, fueron responsables de epidemias que causaron la muerte de millones de personas y despoblaron territorios enteros.

Estos fueron los cambios medioambientales provocados por Colón tras su llegada a América. Library of Congress

Consecuencias ambientales de la llegada de Colón a América

El autor de “1493” explica que los pueblos originarios que habitaban la región de California deforestaban grandes extensiones de terreno mediante la quema de árboles. El objetivo era utilizar esos espacios para el pastoreo y la agricultura. Sin embargo, tras el intercambio colombino, un virus desconocido hasta entonces afectó a la población y la tierra quedó abandonada.

Esto significó que, con el paso del tiempo, las hectáreas de claros en todo el continente fueron sustituidas por bosques voluminosos. Las especies coníferas de árboles fueron reemplazadas por otras que crecieron sin el fuego, como el roble y el nogal, lo que provocó un cambio en el paisaje norteamericano. Este proceso causó una alteración en el dióxido de carbono que dejó de emitirse anualmente por el cese de los incendios.

Mann se apoya en la teoría del paleoclimatólogo William F. Ruddiman, quien sostiene que la súbita interrupción de bombeo de esta molécula condujo a un descenso repentino y sostenido de las temperaturas mundiales.

Cómo la llegada de Cristóbal Colón impactó el clima global

Mann expone en su obra que las repercusiones de este fenómeno fueron notorias en todo el mundo. Según los registros analizados por el autor, las principales consecuencias fueron:

Los meses especialmente fríos de mayo y junio retardaron la cosecha de uva en Francia .

La población podía recorrer 150 km por el estrecho del Mar del Norte que separa Dinamarca de Suecia , dado que se encontraba congelado.

Las cosechas se veían frecuentemente destruidas en diversas regiones. Por ejemplo, en Irlanda , lo que provocó diversos conflictos entre los ingleses protestantes y los católicos.

En China, el cambio climático se manifestó mediante lluvias persistentes que inundaron los cultivos durante cinco años consecutivos, resultando en hambrunas y la muerte de millones de personas.

Según Ruddiman, este evento fue el principal y posiblemente único causante de la Pequeña Glaciación. Este fenómeno se tradujo en un enfriamiento de la superficie terrestre que afectó predominantemente al hemisferio norte, ocasionando inviernos rigurosos y primaveras suaves desde mediados del siglo XVI hasta el XVIII.