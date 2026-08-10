Llegan los trenes con dos pisos: el Gobierno anunció que renovará la línea más usada con vagones producidos en el país

El Gobierno de España confirmó un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

Por qué se renueva esta línea de tren

La línea C-5 se erige como la más utilizada dentro de Cercanías Madrid, con aproximadamente 72 millones de usuarios anualmente, lo cual representa el 29% de todos los movimientos dentro del sistema.

La demanda incrementó un 10% entre 2022 y 2024, sin embargo, los trenes actuales, que poseen menos de 150 metros, así como andenes inadecuados y un sistema de señalización obsoleto (LZB), han transformado los viajes en una experiencia colapsada y poco eficiente.

Frente a esta problemática, el plan de modernización, que cuenta con una inversión de 1350 millones de euros, contempla la inclusión de trenes de gran capacidad manufacturados por Stadler en su instalación ubicada en Albuixech, Valencia.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Descubre los nuevos trenes de dos pisos de la Serie 453

Los nuevos trenes de la Serie 453 tienen una longitud de 191,16 metros y combinan coches de un piso en los extremos con coches de dos pisos en la parte central.

Su diseño se encuentra optimizado para trayectos prolongados: los pisos superiores disponen de asientos confortables, mientras que los inferiores permiten un acceso rápido gracias a su diseño espacioso.

Cada unidad tiene una capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo que representa un incremento notable en comparación con los 1565 pasajeros permitidos en los trenes actuales.

Adicionalmente, integran zonas para sillas de ruedas, espacios multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, conexión WiFi, enchufes USB y un mayor acolchado en los asientos que no cuentan con reposabrazos.

Fabricación nacional de trenes: impulso y avances

El contrato para estos trenes de dos niveles se licitó por Renfe en el año 2019 y fue adjudicado a Stadler en 2021. En 2022 se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler amplió su fábrica en Albuixech para satisfacer la producción nacional, iniciando la fabricación en naves alquiladas mientras se acondicionaban las nuevas instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se llevaron a cabo en el verano de 2024 y Renfe destinará 600 millones de euros a la adquisición.

La empresa Stadler ha indicado que diversos países europeos han realizado la adquisición de trenes de dos pisos con el fin de optimizar el transporte público para sus ciudadanos.

Los países que han implementado esta novedad incluyen Austria, Suiza, Suecia y Azerbaiyán.