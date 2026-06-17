Arabia Saudita convertirá a este país de América Latina en potencia mundial y lo abastecerá con la última tecnología.

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Guatemala y Arabia Saudita vienen tejiendo una relación que va más allá de lo diplomático y apunta al comercio, la inversión y el financiamiento de obras. Para el país centroamericano, el reino es una vía para diversificar socios y atraer recursos; para Riad, un nuevo aliado en América Latina.

La base ya existe: ambos países sostienen un intercambio comercial en crecimiento y favorable a Guatemala, sobre el que ahora buscan levantar cooperación en infraestructura, energía y tecnología.

Cardamomo, café y banano: el comercio que sostiene la relación

El vínculo no parte de cero. Guatemala mantiene con Arabia Saudita una balanza superavitaria, sostenida por exportaciones agrícolas de alto valor: cardamomo —es uno de los mayores productores del mundo—, café, banano y especias. Ese flujo es el punto de apoyo para ampliar la agenda.

El interés de fondo está en el financiamiento. El Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD), creado en 1974, otorga préstamos blandos —de bajo interés y largo plazo— para obras en países en desarrollo, con foco en infraestructura, energía, salud y educación. Maneja montos prudentes, con un promedio cercano a USD 25 millones por proyecto, justo el tipo de apoyo que Guatemala busca para sus obras de energía e infraestructura.

El Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD), creado en 1974, otorga préstamos blandos. Fuente: Shutterstock

Fondo Saudí y cooperación digital: dónde puede crecer la alianza

El SFD ya dio sus primeros pasos en la región: su crédito inaugural en Centroamérica fue para El Salvador, con USD 83 millones para una planta de generación eléctrica con biogás, y reforzó operaciones en el Caribe. Es la señal de que el reino, históricamente enfocado en Medio Oriente y África, empezó a mirar a Latinoamérica.

A la mesa también se sumó la cooperación digital: gobierno electrónico, inteligencia artificial y ciberseguridad. Para Guatemala, un préstamo blando puede resultar más conveniente que endeudarse en el mercado, donde la deuda se contrata a tasas mucho más altas. Por ahora, eso sí, se trata de un acercamiento sin acuerdos firmados ni montos comprometidos.