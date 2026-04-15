El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó el expediente de información pública y el proyecto definitivo para la mejora de la capacidad y funcionalidad de la Autovía A-62, un eje estratégico que conecta España con Portugal a través de la frontera clave de Fuentes de Oñoro. La ampliación, con un presupuesto estimado de 125,5 millones de euros, representa un avance clave en la infraestructura viaria de Castilla y León y en la Red Transeuropea de Transporte. La intervención se centrará en el tramo de 10,5 kilómetros comprendido entre los puntos kilométricos 140,5 y 151, entre Simancas y Tordesillas, en la provincia de Valladolid. Las obras contemplan la ampliación de las calzadas a tres carriles por sentido, la reordenación de accesos y la remodelación de cuatro enlaces existentes: Velliza-Villamarciel, San Miguel del Pino, El Montico y la conexión con la autovía A-6. Además, se rediseñará el ramal de conexión A-62/A-6 en sentido Madrid a la altura de Tordesillas. Entre las actuaciones principales destacan la construcción de un viaducto, cuatro pasos superiores (uno de ellos de uso agropecuario), un paso inferior de fauna en el entorno del encauzamiento del Arroyo de la Reguera, tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras. Estas mejoras buscan aumentar la capacidad de la vía, optimizar su funcionalidad y elevar los estándares de seguridad viaria, respondiendo al intenso tráfico que soporta esta autovía. La Autovía A-62, también conocida como Autovía de Castilla y designada como E-80, es una de las arterias más importantes de la Red de Carreteras del Estado. Con una longitud total de 355,4 km, recorre las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca, iniciando en Burgos (PK 7,7) y finalizando en Fuentes de Oñoro (PK 355,4), en la frontera con Portugal. En este punto se enlaza con la A-25 portuguesa, permitiendo la continuidad hacia el país vecino. Esta vía forma parte del corredor europeo E-80, que une Lisboa con Gürbulak (Turquía), y constituye un eje fundamental de comunicación por carretera entre Portugal y Francia a través de Castilla y León. Precisamente por su rol internacional, la ampliación de la A-62 adquiere una relevancia estratégica. La autovía facilita los flujos de viajeros y mercancías de tráfico internacional y mejora la conectividad nacional. Al ampliar la capacidad en un tramo clave como Simancas-Tordesillas, se optimiza todo el corredor que conduce hasta la aduana de Vilar Formoso, fortaleciendo la frontera clave entre España y Portugal.