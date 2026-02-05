La reina Máxima de Países Bajos se incorporará como reservista a las Fuerzas Armadas neerlandesas y comenzará a trabajar como militar a tiempo parcial. La decisión se produce en un contexto de refuerzo de la defensa nacional y de aumento de efectivos militares ante el nuevo escenario de seguridad en Europa. La monarca, de 54 años, iniciará en los próximos días un proceso de formación militar obligatorio para integrarse como reservista. La figura del reservista es considerada clave dentro de la denominada “estructura flexible” de la defensa neerlandesa. “La reina Máxima de Países Bajos comenzará a trabajar como militar a tiempo parcial tras incorporarse como reservista a las Fuerzas Armadas neerlandesas”. Así lo señalaron fuentes oficiales citadas por el canal RTL. Según la información difundida, la monarca iniciará “en los próximos días un breve itinerario de formación militar con contenidos teóricos y físicos”, un requisito imprescindible para acceder a este tipo de funciones. La figura del reservista permite reforzar a las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales y forma parte de la estrategia de defensa que impulsa el Estado neerlandés. Los reservistas “pueden ser movilizados en situaciones de emergencia, como inundaciones, o asumir tareas de apoyo junto a militares profesionales”. Esta función adquiere relevancia en escenarios de crisis. Además, “en caso de un conflicto mayor, relevar a personal de carrera”, lo que convierte a los reservistas en una pieza estratégica del sistema de defensa. La decisión de la reina Máxima se interpreta como un respaldo institucional al refuerzo militar previsto por el futuro Gobierno de centroderecha. La incorporación de la reina se produce dentro del límite de edad permitido para este tipo de funciones, que es “hasta los 55 años”. Máxima tiene actualmente 54 años. El gesto coincide con los planes del futuro Ejecutivo, que prevé “invertir miles de millones de euros en los próximos años, hasta alcanzar una inversión del 3,5% del PIB” en defensa. El movimiento de la monarca refuerza el mensaje político de apoyo al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en un contexto de tensión internacional. En los últimos años, la reina ya había participado en actividades vinculadas a la defensa. En octubre pasado, “participó en una maniobra de la gendarmería ataviada con ropa de camuflaje”, lo que anticipaba su acercamiento al ámbito militar. También ha visitado en uniforme completo el Regimiento de Ingenieros y se ha sumado a entrenamientos aéreos para la extinción de incendios forestales. La Casa Real mantiene una relación histórica con las Fuerzas Armadas. El rey Guillermo Alejandro cumplió el servicio militar en la Marina Real y posteriormente sirvió en el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea. Asimismo, el príncipe Bernhard, abuelo del monarca, fue inspector general de las Fuerzas Armadas en la década de 1970. La princesa heredera Amalia “es la primera mujer miembro de la familia real neerlandesa en hacer el servicio militar” y su incorporación provocó el llamado “efecto Amalia”, que duplicó las solicitudes. La decisión de la reina podría generar un impacto similar y “ayudar a normalizar la figura del reservista, también entre personas de mayor edad”. Con información de EFE.