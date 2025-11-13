Las casas prefabricadas revolucionan el mercado inmobiliario en España. Con precios accesibles, tiempos de construcción más cortos y diseños modernos, estas viviendas ganan terreno frente a las casas tradicionales.

Leroy Merlin, uno de los referentes en bricolaje y construcción, ofrece modelos de alta calidad que destacan por su funcionalidad y precio competitivo.

La caseta de madera Andrea es una opción ideal para quienes buscan un refugio sencillo en el campo o en su jardín. Su diseño recuerda a las tradicionales casas nórdicas de montaña, pensadas para guardar herramientas, resguardarse del mal tiempo o disfrutar de momentos de desconexión. Por un precio de 8899 euros, ofrece un espacio acogedor con estilo natural y funcional.

Aunque no cuenta con baño ni cocina, su estructura la convierte en una alternativa práctica para crear una zona de descanso, un pequeño taller o un estudio personal. Más que una vivienda, es un espacio complementario, una habitación exterior que puede adaptarse a distintos usos según las necesidades.

Diseño y características técnicas

La caseta Andrea tiene una superficie de 24 metros cuadrados y un ancho superior a tres metros, suficiente para habilitar un rincón creativo o un pequeño despacho.

Destacan sus grandes ventanales, con puertas correderas de suelo a techo fabricadas en aluminio y cristal templado de 4 mm, que aportan luz natural y amplitud al interior.

“Dispone de un ventanal lateral con acristalamiento aislante que aporta aún más luz y ligereza al ambiente”, detalla el fabricante.

Está fabricada en madera de abeto nórdico sin tratar, con paredes de 44 mm de grosor y suelo de 19 mm. El diseño incluye un voladizo frontal de 80 cm que proporciona sombra y protege la entrada. Además, el modelo se entrega con kit de montaje completo y la posibilidad de instalarlo en versión invertida según las necesidades del espacio disponible.

La caseta Andrea es perfecta para quienes desean crear un espacio adicional en su terreno sin necesidad de grandes obras. Puede convertirse en una sala de lectura, un pequeño taller, un estudio de arte o un despacho independiente.

Su estructura robusta y su estética nórdica permiten integrarla fácilmente en entornos rurales o ajardinados. Además, su madera natural aporta un toque cálido y ecológico, ideal para quienes buscan armonía con el entorno.

Cómo comprar e instalar la caseta Andrea

La caseta puede adquirirse tanto en tiendas físicas como en línea, por ejemplo, a través de Leroy Merlín. Una vez realizada la compra, la entrega se efectúa en un plazo aproximado de siete días y sin gastos de envío.

“Lleva un completo manual de instalación y montaje, pero si quieres puedes encargar que un profesional lo haga por ti”, indica el distribuidor.

Paso a paso para su instalación

Elegir el espacio adecuado: busca una superficie nivelada y firme. Montar la base: sigue el manual y asegura el suelo de 19 mm. Ensamblar las paredes y techo: encajan mediante sistema de ranura y lengüeta. Colocar ventanales y puertas: ajusta el acristalamiento aislante con cuidado. Aplicar tratamiento protector: la madera de abeto nórdico no está tratada.

Las casas prefabricadas de dos pisos que cuestan menos de 16.000 euros. (Fuente: archivo)

Requisitos para instalar una caseta en tu propiedad