The U.S. passport ranks number 10 in the global passport power ranking of Passport Index. The document has a mobility score of 167 and a global reach of 84%. Not to mention that it offers different entry alternatives to other territories, from visa-free travel to electronic authorizations and permits processed upon arrival.
The ranking distinguishes between destinations that allow entry without a visa, those that require an electronic travel authorization (ETA), those that offer a visa on arrival, and those that require obtaining the permit before leaving the United States.
How many countries can be visited with a U.S. passport without a visa
According to the profile of the U.S. passport in the ranking, 111 destinations allow entry without a visa (visa-free):
- Albania: up to 360 days.
- Andorra: up to 90 days.
- Angola: up to 30 days.
- Antigua and Barbuda: up to 180 days.
- Argentina: up to 90 days.
- Armenia: up to 180 days.
- Austria: up to 90 days.
- Bahamas: up to 240 days.
- Barbados: up to 180 days.
- Belgium: up to 90 days.
- Belize: up to 180 days.
- Bolivia: up to 90 days.
- Bosnia and Herzegovina: up to 90 days.
- Botswana: up to 90 days.
- Brunei: up to 90 days.
- Bulgaria: up to 90 days.
- Canada: up to 180 days.
- Chile: up to 90 days.
- Colombia: up to 90 days.
- Costa Rica: up to 180 days.
- Croatia: up to 90 days.
- Cyprus: up to 90 days.
- Czech Republic: up to 90 days.
- Denmark: up to 90 days.
- Dominica: up to 180 days.
- Ecuador: up to 90 days.
- El Salvador: up to 180 days.
- Estonia: up to 90 days.
- Eswatini: up to 30 days.
- Fiji: up to 120 days.
- Finland: up to 90 days.
- France: up to 90 days.
- Georgia: up to 360 days.
- Germany: up to 90 days.
- Greece: up to 90 days.
- Grenada: up to 90 days.
- Guatemala: up to 90 days.
- Guyana: up to 90 days.
- Haiti: up to 90 days.
- Honduras: up to 90 days.
- Hong Kong: up to 90 days.
- Hungary: up to 90 days.
- Iceland: up to 90 days.
- Ireland: up to 90 days.
- Italy: up to 90 days.
- Jamaica: up to 180 days.
- Japan: up to 90 days.
- Kazakhstan: up to 30 days.
- Kiribati: up to 90 days.
- Kosovo: up to 90 days.
- Kyrgyzstan: up to 60 days.
- Latvia: up to 90 days.
- Lesotho: unspecified period.
- Liechtenstein: up to 90 days.
- Lithuania: up to 90 days.
- Luxembourg: up to 90 days.
- Macau: up to 30 days.
- Malta: up to 90 days.
- Marshall Islands: unspecified period.
- Mauritius: up to 90 days.
- Mexico: up to 180 days.
- Micronesia: up to 30 days.
- Moldova: up to 90 days.
- Monaco: up to 90 days.
- Mongolia: up to 90 days.
- Montenegro: up to 90 days.
- Morocco: up to 90 days.
- Netherlands: up to 90 days.
- Nicaragua: up to 90 days.
- North Macedonia: up to 90 days.
- Norway: up to 90 days.
- Palau: up to 360 days.
- Palestinian Territories: unspecified period.
- Panama: up to 180 days.
- Paraguay: up to 90 days.
- Peru: up to 180 days.
- Philippines: up to 30 days.
- Poland: up to 90 days.
- Portugal: up to 90 days.
- Romania: up to 90 days.
- Saint Lucia: up to 42 days.
- San Marino: up to 90 days.
- São Tomé and Príncipe: up to 15 days.
- Senegal: up to 90 days.
- Serbia: up to 90 days.
- Slovakia: up to 90 days.
- Slovenia: up to 90 days.
- South Africa: up to 90 days.
- South Korea: up to 90 days.
- Spain: up to 90 days.
- Saint Vincent and the Grenadines: up to 180 days.
- Sweden: up to 90 days.
- Switzerland: up to 90 days.
- Taiwan: up to 90 days.
- Tajikistan: up to 30 days.
- Trinidad and Tobago: up to 90 days.
- Tunisia: up to 90 days.
- Turkey: up to 90 days.
- Ukraine: up to 90 days.
- United Arab Emirates: up to 90 days.
- Uruguay: up to 90 days.
- Uzbekistan: up to 30 days.
- Vanuatu: up to 120 days.
- Vatican City: up to 90 days.
- Zambia: up to 90 days.
- Cape Verde: unspecified period.
- Dominican Republic: unspecified period.
- Malaysia: unspecified period.
- Singapore: unspecified period.
- Suriname: unspecified period.
- Thailand: unspecified period.
These lengths of stay are general references and the final decision on entry rests with the destination’s immigration authorities.
On the other hand, the U.S. passport allows travel to another 46 countries that offer the possibility of obtaining a visa on arrival (visa on arrival). While there are another 10 destinations that use an electronic authorization and 31 that require a visa.
All of these figures are part of a total mobility score of 167.
What place does the U.S. passport hold in the world ranking
The U.S. passport ranks tenth in the passport power ranking. It also has a mobility score of 167 and a global reach of 84%, according to Passport Index.
Countries that require a visa from U.S. citizens
- Afghanistan
- Algeria visa
- Belarus
- Benin
- Bhutan
- Brazil
- Burkina Faso
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- China
- Republic of the Congo
- Eritrea
- Gabon
- Ghana
- Iran
- Iraq
- Liberia
- Libya
- Mali
- Myanmar
- Nauru
- Niger
- North Korea
- Pakistan
- Russia
- Somalia
- Sudan
- Turkmenistan
- Venezuela
- Yemen