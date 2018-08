También indagarán a Parrilli, De Vido y Abal Medina

Además de Cristina Fernández de Kirchner, que deberá comparecer ante el juez Claudio Bonadio el lunes 13, una veintena de ex funcionarios y empresarios declarará ante el magistrado. Entre otros, sobresalen, el ex secretario de la Presidencia Oscar Parrilli; el ex ministro Julio de Vido y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros, en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita.

Las indagatorias comenzarán el lunes próximo. Ese día se presentarán en los tribunales de Comodoro Py Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea. El 7, un día después, declararán el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, el actual auditor del justicialismo en la AGN, Javier Fernández, el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, y Germán Nivello.

El 8 lo harán Carlos Rodríguez y el ex juez federal Norberto Oyarbide, además de Raúl Vertua. Ese día también verá a Bonadio el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. De Vido, que está preso desde el año pasado, lo hará el viernes 10, mientras que la que cierre las indagatorias será Cristina Fernández, el 13.

Oyarbide se refirió a su indagatoria. "¿Qué cosa?" No tengo la más pálida idea, es una sorpresa absoluta. ¿Millones de dólares?¿Bolsos? De qué están hablando?. Jamás. Por el amor de Dios, es una cosa magnífica de imaginación", afirmó Oyarbide al ser consultado sobre la imputación en su contra, en declaraciones periodísticas.

Agregó, además, que espera que "siendo un ex colega, el juez federal Claudio Bonadio me atienda personalmente".