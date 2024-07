Se derrumba el gasto en subsidios, pero el Gobierno vuelve a atrasar pagos en energía

El ministro de Economía, Luis Caputo, tomó las riendas de la Secretaría de Energía y usa como herramienta la política energética para sus objetivos macroeconómicos . De hecho, sorprendió con el dato del superávit fiscal de junio, y cerró todo un primer semestre con las cuentas públicas en orden, algo que no ocurría desde el 2008.

En el desagregado de partidas, subsidios tuvo un rol clave. De todos modos, las energéticas vuelven a reclamar por demoras en los pagos a la generación.

En junio, el gasto público cayó 35% real interanual. La partida subsidios económicos fue en junio de $409.063 millones, lo que significó una baja del 74% real. Por primera vez, pasó a estar segunda en el ránking de mayores caídas, sólo por detrás de los gastos de capital (-75%), y superando a las transferencias a las provincias (-72%).

Así, la caída de los subsidios contribuyó en un 28% a la baja del gasto. Y, dentro de subsidios, los energéticos fueron los que tuvieron el mayor derrumbe, al bajar 81% interanual, según LCG.

En tanto, en el acumulado del primer semestre del año, los subsidios energéticos ascendieron a $3 billones, lo que en términos reales implica una baja del 46%, comparado contra el mismo período del 2023, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA).

Caputo con energéticas durante el verano, cuando les pagó una deuda con bonos

Públicamente, Caputo definió que los movimientos tarifarios se moverán "mes a mes", según el impacto de los subsidios en las cuentas fiscales y del rubro de los regulados en la inflación. De hecho, en junio, se produjo un aumento tarifario que fue una de las claves del derrumbe del gasto en subsidios. Pero no fue el único.

Según se explica en el informe del IIEP, para junio se agotó el crédito vigente, prorrogado del presupuesto 2023, lo cual derivó en un límite a los devengamientos y pagos. "En junio se observa una caída en los gastos devengados que podría no reflejar lo sucedido, debido a que habrían quedado devengamientos pendientes producto de la falta de crédito", indicaron.

El economista Julián Rojo, experto en energía, puso como ejemplo el gasto de CAMMESA: en junio sólo se devengó $42.344 millones, mientras el promedio de los últimos 3 meses fue de $525.277 millones, es decir, tan sólo un 6% del trimestre anterior.

Otra vez impagos

En este contexto, volvieron los ruidos por los impagos que vuelve a tener CAMMESA con las empresas generadoras de electricidad. El tema había escalado durante el verano, cuando Caputo les ofreció un bono a pagar en 2038 para pagar una deuda de $1 billón, con la promesa de regularizar el flujo hacia adelante. Sin embargo, en julio, fuentes consultadas por este diario comentaron que recién mañana se les transferirá el 17% de la última factura, con un retraso de 60 días.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que lo ocurrido se trata de "una cuestión administrativa, que se dio exclusivamente este mes y no debería volver a pasar". Por ese motivo, procedieron a la solicitud de una ampliación presupuestaria. De hecho, en julio se publicó un DNU con una modificación presupuestaria que amplía el crédito vigente para compañías como CAMMESA y ENARSA.

Además, hay un "ruido muy fuerte" en el mercado, según describieron desde una compañía. Es que por primera vez se dejó de pagar la generación de las renovables. La semana pasada hicieron un pago parcial del 40%. Nunca había ocurrido esta situación debido a que los contratos del Renovar, firmados durante la presidencia de Mauricio Macri, estaban respaldados por un fideicomiso llamado Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), justamente establecido para darle garantía a las inversiones y evitar lo que está ocurriendo actualmente. Se espera que la situación se regularice en los próximos días.

La explicación de CAMMESA por impagos

En una carta enviada por CAMMESA a las compañías explicaron: "El FODER garantiza el pago a los Renovables, mediante transferencias a nuestras cuentas de los importes necesarios. Dichas transferencias no se han producido, ese es el motivo del pago parcial". Además, agrega: "El resto de los generadores no han cobrado porcentaje alguno de sus acreencias, ya que nuestras disponibilidades de fondos no nos lo permiten".