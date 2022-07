Nuevo adelanto de Zuban Córdoba sobre los cambios en el Gabinete, cómo son los resultados

El Frente de Todos analiza posibles medidas económicas con la cuál contrarrestar la crisis económica, a la vez que evalúa un profundo recambio en la composición del Gabinete nacional con el fin de oxigenar la gestión y brindar mayores expectativas hacia el mercado.

En el marco de un panorama electoral que se visualiza cada vez más cerca, los actores políticos buscan la manera de transitar la crisis política en relación a las aspiraciones para los próximos comicios.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner definen medidas y cambios de gabinete



Frente a esto, la consultora Zuban Córdoba hizo un adelanto de su habitual encuesta nacional y mensual, esta vez correspondiente al mes de julio, la cual incluirá las repercusiones de la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, y los cimbronazos que esta produjo en el frente político y económico de la gestión actual.

LOS PRIMEROS RESULTADOS

El eje principal de las cifras que se adelantaron se centran en un contexto particular para la coalición gobernante: el recrudecimiento de las variables macroeconómicas y la indefinición de la dinámica y el liderazgo político dentro del Frente de Todos.

Es así que la consultora realizó este miércoles un adelanto de su informe de opinión pública mensual, en el que consultó acerca de si Alberto Fernández debería hacer un cambio total de su Gabinete, de las cuales un 60% de las personas entrevistadas respondieron afirmativamente. Sólo el 20% de los consultados respondieron negativamente mientras que el porcentaje restante prefirió no emitir opinión.

"El contexto es de crisis y te indica que tenés que dejar de hacer lo que estabas haciendo y avocarte a resolverlos. El cambio de gabinete puede ser el primer peldaño en la búsqueda del control de la agenda pública", analizó el director de la consultora Gustavo Córdoba.



Consultado por El Cronista, consideró que la llegada de Massa en un rol de líder ministerial podría ser "una de las últimas chances que tiene el Frente de Todos para recuperar credibilidad y espacio electoral".

"No veo que haya otras jugadas en el horizonte, me parece que hay un factor temporal que conspira. El año que viene hay elecciones y a más tardar de junio, que se definen las candidaturas, si no hay un cambio en el contexto económico, es difícil que el Gobierno tenga chances".

A pesar de las negativas constantes, el diputado tigrense se encargó de dejar en claro que para desembarcar en cualquier otra área de Gobierno, debe tener garantías de que contará con autonomía de decisión y de gestión.



OTRAS VARIABLES DEL ESTUDIO

En un hilo de Twitter, la consultora contextualizó estas primeras cifras con datos que "muestran la magnitud de esa magnitud de esa emergencia: para el 74% la situación institucional y democrática del país es muy frágil".



"La solución a esa fragilidad, sin embargo, se percibe con altas dosis de grieta: el 42% cree que debería haber un acuerdo entre CFK, Massa y Alberto Fernández y un 39% cree que el acuerdo debería ser con la oposición, marcaron en un hilo de Twitter.

Dentro de la gama de posibilidades por las que podría optar el Presidente, los tienden a mostrar un apoyo atenuadamente mayor por el "cambio total de gabinete" por sobre un acuerdo entre oficialismo y oposición a nivel legislativo.

"Los resultados en torno a esa premisa sobre no verifica que estemos transitando una etapa de consenso. Un ejemplo de ello fue la reunión de Cristina Kirchner y Carlos Melconian, que fue vista como un escándalo en vez de algo normal", añadió.

Por último, el director de la consultora dijo verificar la continuidad de un núcleo duro que tiene "una mirada de la democrática muy importante".

"Esto se ve con el consenso de que Alberto Fernández debe llegar al final de su mandato y de que los militares no deberían participar en política", agregó.

"Son reflejos democráticos muy sólidos a pesar de que a veces predomina una mirada de la fragilidad porque la dirigencia no comparte la mirada mayoritaria de la sociedad, tiende a acumular sobre los núcleos duros", concluyó.