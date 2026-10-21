El politólogo Andrés Malamud anticipó que el bolsillo definirá la elección presidencial de 2027 , por encima de la polarización entre derecha e izquierda. Además, habló de una “inédita” coincidencia entre Milei y Kicillof los potenciales candidatos para dirimir la presidencial del año próximo.

“Yo veo en Argentina un alto nivel de pragmatismo tanto de los votantes como de los dirigentes”, sostuvo. “Le pueden poner el rótulo que quieran, izquierda o derecha, pero lo que la gente va a votar es con el bolsillo”, advirtió en una entrevista con La Voz.

Según el especialista, el principal problema que identifica la sociedad argentina cambió en los últimos años. “Fue la inflación en la última elección y es el desempleo y la pobreza ahora”, explicó.

Duelo de economistas: Milei vs Kicillof de cara a 2027

Malamud remarcó una novedad en la competencia electoral de 2027: tanto el presidente Javier Milei como el gobernador bonaerense Axel Kicillof son economistas.

“Nunca había pasado esto en Argentina. Siempre fue una disputa entre abogados en la que terció Macri como ingeniero una vez”, recordó.

“En este momento lo que se busca es una respuesta económica”, señaló. “Uno puede verlo a Milei como ultraderecha y Kicillof como ultraizquierda, pero la gente como los ve es como alternativas ante el principal problema argentino”.

Javier Milei y Axel Kicillof, el mano a mano más probable rumbo a las presidenciales. Imagen generada

Los mercados, en modo “wait and see”

Consultado sobre la reacción de los inversores de cara a 2027, el politólogo afirmó que los mercados adoptaron una estrategia de “esperar y ver”.

“Los mercados se retiraron, no para siempre”, indicó, y precisó que aguardan saber si Milei logrará la reelección el año que viene.

En ese marco, describió un contraste en los resultados económicos: la inversión colapsó mientras las exportaciones se dispararon. “El gobierno de Milei es superexitoso en exportaciones y superfracasado en inversiones”, sostuvo.

“Argentina va bien, yo no”: la comparación de Malamud

Para explicar el respaldo que conserva el Presidente, Malamud citó una frase del sociólogo Moiguer: “Argentina va bien, yo no”. Según detalló, en base a lo que muestran las últimas encuestas, cerca de dos tercios de los argentinos no quiere volver atrás.

“Yo no estoy bien, pero me la aguanto porque creo que este es el rumbo correcto”, describió sobre esa percepción. “Es un gobierno basado en expectativas, no en la percepción del presente, sino en la esperanza del futuro”, agregó.

Sobre el discurso que el mandatario pronunció en la Patagonia, acerca de quienes no llegan a fin de mes, el analista planteó tres explicaciones posibles.

Andrés Malamud

“Eso es lo que piensa y lo dice sinceramente”, planteó en primer lugar. La segunda apunta a galvanizar a un electorado que representa el 30%. “A esa gente le gusta la pelea”, señaló. La tercera remite a una falta de conexión emocional. “Ninguna de estas tres explicaciones es excluyente de las otras”, aclaró.

El peronismo y la sucesión libertaria: qué puede definir las elecciones 2027 entre Milei y Kicillof

Respecto de una eventual unidad del peronismo, Malamud sostuvo que “depende de la economía”. Si la situación mejora, el peronismo seguirá dividido, con gobernadores del Norte que ya acordaron con Milei.

“ Si la economía va mal, es posible que ese sea un llamado a la unificación del peronismo ”, indicó. Ante un escenario intermedio, advirtió que los dirigentes replican la lógica de los inversores: “Cuando la cosa está más o menos, uno no sabe qué le conviene”.

Por eso, sostuvo que Argentina está “empujando los problemas con la panza” y que esos problemas madurarán en las elecciones de octubre. Allí, según anticipó, la gente votará en un contexto de “relativa frustración y relativa esperanza simultáneamente”.

En cuanto a un proyecto libertario sin Milei, Malamud fue tajante: “ No puede haber un proyecto libertario contra Milei ”.

Según explicó, Patricia Bullrich puede esperar que Milei se baje y la designe, o que la nombre vicepresidenta para competir dentro de cuatro años.

Milei y Trump en Davos Fuente: EPA/KEYSTONE GIAN EHRENZELLER

Un gobierno “minoritario” y el factor externo

El politólogo definió a la gestión como “un gobierno minoritario” que necesita alianzas. “O ponés un ministro, o le concedés una ley, o le das recursos a la provincia”, enumeró. Además, remarcó que el oficialismo “ahora está a la defensiva”.

“El gobierno ya no consigue aprobar sus propios proyectos, consigue a duras penas bloquear los de la oposición”, afirmó. En esa línea, planteó que “sería bueno que haya un acuerdo político” para transitar hacia las elecciones.

Malamud también vinculó el escenario local con tres elecciones clave: Estados Unidos, Brasil e Israel . En esta línea, explicó que si Donald Trump pierde el Senado, la oposición podría impedir que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, vuelva a prestarle a la Argentina.

“Si vuelve a ganar Netanyahu, el bombardeo a Irán es inevitable”, advirtió. En cambio, si Trump pierde el Senado y Netanyahu la elección, los precios se estabilizarían y beneficiarían a la economía argentina, según su análisis.