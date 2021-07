La ministra Frederic opinó del caso Chano, estuvo de acuerdo con Berni y habló de las pistolas Taser

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo hoy que "es probable que el policía no haya tenido margen de acción" al referirse al efectivo Facundo Amendolara, quien baleó al músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier para reducirlo, y sostuvo además que "si los médicos psiquiatras no pueden responder a este tema, ¿qué se le puede pedir a la policía?". Convalidó así una postura sobre el caso de el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con el que lleva un largo historial de cruces.



La ministra respaldó el accionar del efectivo y rechazó el uso de las pistolas Taser en casos en los que exista "una persona con capacidades mentales alteradas".

"Comparto la apreciación de Berni (en cuanto al accionar de Amendolara) pero vuelvo sobre el punto: si no tomamos en serio la ausencia que hay respecto de la salud mental estamos desplazando el eje de la discusión, que no es si el policía actuó bien o mal. Eso lo decidirá la Justicia, (aunque) probablemente actuó en legítima defensa", señaló Frederic en declaraciones radiales.

Y agregó: "El policía solo no puede hacer nada en una situación como esta . Es probable que no haya tenido margen de acción" . Y añadió: "Si los médicos psiquiatras no pueden responder a este tema, ¿qué se le puede pedir a la policía?".

La funcionaria a cargo de la cartera de Seguridad nacional indicó que se puede mejorar el accionar policial con capacitación "pero no alcanza", y agregó que "es necesario fortalecer áreas dentro de la Policía en articulación con el sistema de salud público y privado".

Investigación

El fiscal que investiga las circunstancias en las que Santiago "Chano" Moreno Charpentier fue baleado por un policía bonaerense el pasado domingo, realizó hoy una inspección ocular en la vivienda de la localidad de Exaltación de la Cruz donde ocurrió el hecho con el objetivo de conocer la escena y poder evaluar la prueba y los testimonios, informaron fuentes judiciales.

Martín Zocca, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos de Zárate-Campana, llegó junto a dos instructores judiciales, alrededor de las 12.30 a la casa del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en el kilómetro 13 de la ruta provincial 39, del mencionado partido del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes de la investigación indicaron a Télam que la idea del fiscal es conocer la escena del hecho para poder poner en contexto las declaraciones de los testigos y evaluar mejor la actuación de Facundo Nahuel Amendolara (27), el policía que le disparó al músico y está siendo investigado como imputado en la causa.

Zocca fue recibido en la casa por el tío de "Chano", quien fue uno de los familiares que ya declaró como testigo en el expediente, y de la inspección también participó el defensor oficial del policía, Marcelo Costa.

La recorrida del fiscal por la casa es una medida necesaria además por el hecho de que, si bien no hay fechas aún definidas, Zocca no solo tiene pendiente la testimonial de la madre del músico, Marina Charpentier, sino que también evaluaba volver a citar a todos los testigos que ya declararon ante la policía, pero esta vez en sede judicial.

Según dijo ayer Marina a Télam, "Chano" se encuentra "estable" en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.

El hecho

El episodio sucedió pasadas las 23 del domingo pasado, en la casa de "Chano" (39), cuando a pedido de su madre llegó un equipo médico con intenciones de internar al músico, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo a los testigos, el exlíder de Tan Biónica se violentó, atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo largo y aserrado, como los utilizados para cortar pan, a uno de los tres policías que arribó al lugar, quien le efectuó un disparo en el abdomen a raíz del cual debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.