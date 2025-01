La Justicia de Entre Ríos ordenó liberar al exgobernador Sergio Urribarri

Tras haber sido condenado a ocho años de prisión por actos de corrupción, la Justicia de la provincia de Entre Ríos ordenó liberar al exgobernador Sergio Urribarri.

A través de un comunicado, los abogados del exmandatario, Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños , señalaron que " el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al pedido y ordenó la inmediata libertad ".

La Corte hizo lugar a un pedido de impugnación que realizó la defensa de Urribarri, en la cual se manifestaron en contra del fallo de la Cámara de Casación Penal que dispuso su prisión preventiva.

Asimismo, el fallo también contempló la liberación del exfuncionario Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador entrerriano.

"La prisión preventiva es la medida cautelar de coerción personal más severa posible y por ende reviste carácter excepcional ", sostuvo el TSJ, que dio marcha atrás por mayoría con el fallo de la Casación.

En ese sentido, los magistrados Germán Carlomagno y Leonardo Portela, que votaron en favor de la liberación , advirtieron que no existe riesgo de fuga.

"Se vislumbra la ausencia de fundamentación y la consecuente clara arbitrariedad de la resolución dictada por la Cámara de Casación, ello ante la falta de razones concretas y objetivas que ameriten la imposición de la medida cautelar más gravosa en el orden procesal ", precisó Carlomagno.

Urribarri fue detenido en noviembre por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos

Por qué fue condenado Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos

Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. También fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos .

No obstante, la sentencia no está firme, dado que el caso está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene plazos para pronunciarse al respecto.