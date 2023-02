Los 10.000 carteles misteriosos que destruyen a los piqueteros: "Dejen trabajar"

Tras los anuncios de cortes y piquetes en diversos accesos de la Ciudad de Buenos Aires durante este martes, el centro porteño amaneció con más de 10.000 carteles con consignas en contra de las manifestaciones que interrumpen el tránsito vehicular y del transporte público .

Los carteles contenían frases como "Déjennos trabajar" y "Cortar las calles es un delito. Este año se les termina la joda", firmadas con el logo del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA), liderado por el legislador porteño Ramiro Marra , quien también es el presidente de bloque de La Libertad Avanza dentro del recinto.

El espacio fue creado en marzo del año pasado con el objetivo de frenar los cortes de tránsito mediante la militancia digital del público en general, y la presentación de denuncias penales contra los dirigentes que lideren las manifestaciones que interrumpan la libre circulación.

"Los piqueteros rompen el orden de la ciudad. No lo podemos permitir. El Código Penal y la Constitución son muy claros, tienen que ir presos. Este es el mundo del revés, los que quieren ir a trabajar no pueden porque aquellos a quienes luego tienen que mantener con sus impuestos no se lo permiten", declaró Marra, líder del MAPA.

Según datos que pudo relevar el MAPA, durante 2022 en Argentina hubo 9778 piquetes, con un pico de 966 en julio. En la Provincia de Buenos Aires y en CABA se concentraron el 30% de los mismos.

"Cortar la calle es un delito. Este año se les termina la joda" es una de las consigas que lanzaron desde el MAPA.

Desde la organización manifestaron también su disconformidad con "el mínimo accionar de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contra los múltiples piquetes, que también se replican a lo largo del país".

Marra, electo como primer legislador en la boleta que catapultó a Javier Milei al Congreso en 2021, es el precandidato de consenso en La Libertad Avanza para disputar este año la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Juntos por el Cambio detenta la mayor intención de voto, mientras que el frente libertario disputa el segundo puesto con el Frente de Todos.

La Ciudad de Buenos Aires se ve afectada por el caos vehicular producto de los cortes anunciados por Unidad Piquetera en reclamo al Gobierno Nacional por el pago de los 160 mil plantes Potenciar Trabajo suspendidos.

La medida se replica también en todo el país, y afecta a más de 130 puntos de acceso en las 23 provincias. Así, en AMBA los cortes comenzaron a las 9 de la mañana y se realizan en los siguientes puntos:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Acceso Oeste

Panamericana

Autopista La Plata

A través de un comunicado de prensa, los dirigidos por Eduardo Belliboni detallaron que las protestas comenzaban a las 9 de la mañana en el Puente Pueyrredón, donde están presentes los referentes nacionales de las distintas fuerzas de izquierda que componen el espacio.