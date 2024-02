Inflación, el problema del BCRA que pocos ven y qué piensa de la carta de Forbes: las definiciones de Marina Dal Pogetto

A horas de que se conozca el índice de inflación de enero, Marina Dal Poggetto anticipó que número esperan desde EcoGo, la consultora que encabeza, y se refiricó al panorama económico actual y los principales desafíos que deberá enfrentar el Gobierno en los próximos meses.

"El dato nos da un poquito abajo 18,6%, el mes pasado nos dio un poco más arriba, pero el número de 20% suena lógico. Será ente 21 y 19, va a estar por ahí el dato de febrero", explicó en diálogo con radio Rivadavia.

Respecto de qué cifras espera para febrero, la economista señaló que espera que la inflación para el segundo mes del año esté en torno al 14% aunque, aclaró, esa baja tiene que ver con los aumentos que se fueron difiriendo.

"Se patearon aumentos tarifarios. El aumento del transporte que iba a ser el primero del mes, se atrasó. El del gas que iba a caer en febrero, lo patearon para marzo. En el caso de la electricidad, se aumentó, pero solamente a aquellos sectores que ya no tenían subsidios", precisó. Y agregó: "Nosotros teníamos una proyección de aumentos tarifarios que daba seis y pico y hoy quedó en tres y pico".

Dal Poggetto señaló, además, que hay un freno de las subas de los artículos de consumo masivo. "Los aumentos post devaluación se pasaron de largo y las ventas se desplomaron con lo cual hay una reacción desde el lado de los precios. En los últimos tres años, las empresas tenían un problema de oferta, no de demanda. Ahora lo que tienen es un problema de demanda como resultado de la política contractiva, entonces tienen que ver cómo calibran", graficó.

Y añadió: "La gran pregunta es si la desaceleración de marzo estará por arriba de la de febrero. Si se está iniciando el sendero de la desinflación. En la hoja de ruta que está manejando el Gobierno, ellos piensan que ese número abajo del dígito podría estar en mayo o junio, nosotros todavía estamos viendo, no lo tenemos tan claro".

El problema del BCRA y la dolarización

Al ser consultada por los dichos de Milei de que "se está a nada de la dolarización, Dal Poggetto advirtió que la situación del Central mejoró respecto de 2023, pero aún hay varios problemas que solucionar.

"Vos tenés que recomponer el balance del BCRA. Acá está roto el balance del Central. La situación mejoró desde que arrancó el programa, pero vos pasaste del subsuelo, de reservas negativas en u$s 12.000 M y hoy las tenés en u$s 6500, número al que llegás con los u$s 2500 M que te prestó el FMI, que se lo tenés que devolver en abril", detalló.

En esa línea, manifestó: "Por otra parte, con la compra de dólares vos licuaste parte del excedente de peso con una tasa de interés, que va al 8,7%. estás empaquetando pesos con el Bopreal y con colocación de deuda del Tesoro. Y esos pasivos remunerados siguen existiendo. Se mejoró, se pasó de u$s 65.000 M a u$s 36.000 millones, pero esos son pasivos remunerados que están y no se pueden obviar".

"A eso se suma que el paquete fiscal es terriblemente contractivo. Está proponiendo déficit financiero cero, no podés financiarte con emisión, no hay crédito con lo cual estás ajustando, en mi opinión, de una manera en extremo regresiva", agregó.

Dal Poggetto apeló a un ejemplo para graficar su afirmación: "Las jubilaciones en los '90 representaban 5,6 puntos del PBI, en 2006 representaban 4 puntos. Cuando Macri quiso cambiar la fórmula eran 9,6 puntos. El año pasado fueron 6,8 y en este 2024, sin cambiar la fórmula, solamente por el escenario inflacionario, terminarían en 5 puntos. O sea, volvés a los mismos niveles de gasto que tenías la convertibilidad, pero con el doble de jubilados".

La carta de Forbes

Dal Poggetto se refirió por último a la carta que Steve Forbes le envió a Javier Milei pidiéndole que avance con la dolarización.

"El comentario de Forbes me recuerda a cuando Guzmán consiguió la carta de los economistas que apoyaban este la reestructuración de la deuda", lanzó con ironía.

Y continuó: "Viene gente de afuera explicarte cómo hacer política económica. Yo insisto, el balance del BCRa está mejor, pero sigue en estado crítico. Independientemente de la viabilidad, de si es bueno o malo para Argentina dolarizar. Dejemos esa discusión de lado, por ahora no tenés dólares para dolarizar, vos tenés todavía u$s 36.000 millones que son pasivos remunerados. que son dos de cada tres depósitos en los bancos, que si dolarizás y la gente se los quiere llevar, son papelitos".