Freelancers: cuál es el cambio que viene y afectará a medio millón de personas

A tono con la desregulación económica que impulsa el Gobierno, Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA), confirmó que se está trabajando en medidas para facilitar la exportación de servicios realizada por personas físicas.

El objetivo, según indicó en el streaming Carajo, es aliviar las trabas que enfrentan actualmente freelancers, nómades digitales y profesionales independientes al momento de ingresar las divisas de la facturación de servicios al exterior.

"Estamos tratando de flexibilizar la exportación de servicios de individuos. Hay muchos nómades digitales, gente que trabaja para afuera y tiene problemas para traer la plata. El sistema te rechaza", afirmó Bausili en su paso por Las tres anclas.

Según indicaron fuentes cercanas al BCRA, si bien no hay una fecha establecida, "es posible que se amplíe el monto" para facturar al exterior que actualmente está establecido en hasta 36.000 dólares por año.

Además de la ampliación del tope anual, Bausili apuntó a las comisiones altísimas que cobran los bancos "sólo por recibir fondos del exterior" y dijo que estuvo "trabajando con los bancos".

En este sentido, las entidades que representan a los bancos a nivel nacional tanto del sector publico como el privado, aseguran no formar parte de ese diálogo e indican que sólo conocen las intenciones oficiales "de manera extra oficial".

En el mismo programa, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, eltitular del BCRA aseguró que persisten "problemas técnicos" en el sistema bancario argentino que dificultan la operatoria de quienes exportan servicios, incluso luego de la eliminación del requisito de liquidación obligatoria. "Hay aspectos operativos que todavía no están resueltos y que estamos abordando para mejorar la experiencia del usuario", afirmó.

Con esto, la autoridad monetaria busca "eliminar trabas operativas, reducir costos asociados a la recepción de divisas y fomentar la formalización de ingresos" de este creciente ecosistema explicó Yanina Lojo, especialista en comercio internacional.

Ingreso de divisas

En el marco del nuevo régimen cambiario, desde enero de 2025, las personas humanas ya no están obligadas a liquidar sus cobros por exportación de servicios en el mercado oficial, aunque si deben ingresarlas. "Este beneficio está vigente solo para un listado de servicios específicos y la persona debe adherirse al régimen", señaló Lojo.

Bajo esta modalidad, la persona que factura al exterior, debe ingresar los fondos correspondientes al país, pero no está obligado a liquidarlos, es decir, a convertirlos en pesos.

"Según diversos reportes, los bancos continúan cobrando comisiones de hasta el 10% sobre transferencias del exterior, se registran rechazos o demoras en las acreditaciones y existen plataformas poco adaptadas para recibir pagos en moneda extranjera", contó Lojo.

Hacia la formalización

Según datos informales, en Argentina existe cerca de medio millón de trabajadores del rubro de la Industria del Conocimiento que brindan servicios relacionados al desarrollo software, diseño y programación web de forma particular.

Se estima, además que en la informalidad circulan cerca de u$s 2000 millones que, con distintos incentivos los gobiernos buscan atraer al mercado formal sin embargo, los propios freelancers aseguran: "a los que facturan afuera, no los traes más" y plantean que "no es sólo un tema de tipo de cambio".

Desde la Asociación Sindical Unión Informática, Ignacio Lonzieme, recomendó a las autoridades incluir en el diálogo a la entidad que agrupa a los trabajadores del sector ya que "representa genuinamente los intereses profesionales de los empleados de la actividad informática para informarse bien y ver qué se precisa".

Al interior de la industria del conocimiento se presenta una puja entre las empresas tecnológicas que contratan profesionales con salarios en pesos pero con valores dolarizados, que ven en la ampliación del cupo una competencia por el talento.