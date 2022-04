Fe de vida para jubilados y pensionados ANSES: qué bancos no piden el certificado y cómo hacer el trámite para cambiarse

Con el comienzo de abril, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) vuelve a abrir el calendario de pagos para jubilados y pensionados: sin embargo, ahora el organismo exige que los beneficiarios de estos haberes realicen nuevamente el trámite de fe de vida o supervivencia, el cual certifica que quién cobra se encuentra con vida.

Esta gestión fue suspendida en el 2020 y así se mantuvo durante dos años debido a la pandemia ya que el objetivo era evitar el contagio por Covid-19 en los adultos mayores -grupo de riesgo- por la aglomeración en los bancos.

Bono jubilados y pensionados ANSES: así quedó el calendario de pago de abril 2022

Fe de vida para jubilados y pensionados ANSES en abril: banco por banco, cómo hacer el trámite para cobrar este mes



No obstante, desde el pasado 1° de marzo la ANSeS exige nuevamente el trámite a todos sus beneficiarios de jubilaciones o pensiones: este puede realizarlo tanto el titular como su apoderado y se puede gestionar tanto de forma presencial como virtual.

Así, abril será el segundo mes en el que se exigirá la supervivencia y los titulares de ANSeS que cobran en los primeros días del mes ya pueden realizar el trámite, el cual se habilita tres días antes de la fecha de cobro: el calendario abrió este viernes 8 de abril para los jubilados y pensionados con haberes menores a $32.630,40 y DNI finalizado en cero y continuará durante todo el mes.

Aunque existen diversas formas de realizar la supervivencia, ya sea online o a través de la clásica opción presencial, la ANSeS intimó a los bancos a simplificar la gestión lo máximo posible : es por esta razón que cuatro bancos del país ya eliminaron por completo el trámite, ¿cuáles son?

FE DE VIDA: ¿QUÉ BANCOS YA NO PIDEN EL TRÁMITE?

Según informó ANSeS, cuatro entidades bancarias públicas del país ya no exigen la realización del trámite de fe de vida a sus beneficiarios con el objetivo de que los adultos mayores no se vean obligados a realizarlo todos los meses, una engorrosa gestión que, en caso de no concretarse, lleva a la ANSeS a retener los haberes hasta su regularización.

Así, los bancos que ya no exigen la realización de la fe de vida a sus jubilados y pensionados son:

Banco Nación

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco de La Pampa

Banco de Córdoba

Fe de vida para jubilados y pensionados ANSES en abril: cómo hacer el trámite virtual sin ir al banco

Semana ANSES: empezó el calendario de cobro para jubilados, AUH y AUE; aumentó la Tarjeta Alimentar y confirman un extra para SUAF, ¿qué bancos no piden Fe de Vida?



Tal como indica la ANSeS, "el resto de las entidades bancarias pagadoras de haberes previsionales -incluidos todos los bancos privados- controlan la Fe de Vida a través de distintas posibilidades", entre estas se cuentan: una compra mensual con tarjeta de débito o crédito del jubilado o pensionado, el uso aplicaciones móviles y, en el caso de que el jubilado o pensionado lo desee, de forma presencial.



Así, en caso de no cobrar en uno de los bancos que ya eliminó el trámite, cada entidad tiene a disposición diferentes formas de dar fe de vida, ya sea online o a través de la clásica opción presencial, para la cual no es necesario pedir un turno en el banco.

También se puede realizar el trámite mensual acercándose a una Terminal de Autoconsulta biométrica ubicada en alguna de las oficinas de ANSES, mientras que los bancos que disponen de cajeros con lectores de huella digital permiten realizar la gestión de igual forma.

FE DE VIDA: ¿CÓMO CAMBIARSE DE BANCO A UNO QUE NO PIDE EL TRÁMITE?

Pese a que la ANSeS le pidió a los bancos que simplifiquen el proceso para que los jubilados y pensionados den fe de vida, requerimiento al que las entidades respondieron habilitando la tramitación online, más simple aún resulta realizar el cambio de boca de pago para pasar a cobrar los haberes en un banco que no exige la supervivencia mes a mes.

Cambiar de banco para cobrar la jubilación o pensión es un trámite simple y gratuito que se puede realizar acercándose a la oficina de ANSeS más cercana al domicilio, de forma online o llamando al 130, además, también lo puede gestionar el apoderado del beneficiario.

Bono para jubilados ANSES y AUH con aumento de la Tarjeta Alimentar: calculá hoy cuánto cobras según las nuevas categorías

Jubilaciones: en tres meses perdieron 4,3% de poder de compra ¿se compensa con el bono de $6000?



Tal como indica el organismo, quién realice el cambio puede elegir si cobra en bancos habilitados por ANSeS o en una sucursal del Correo Argentino, en caso de residir en zonas rurales.

Paso a paso, ¿cómo realizar el cambio de boca de pago en ANSeS?

En principio, la ANSeS tiene dos requisitos para el cambio: "haber cobrado por primera vez en la entidad seleccionada al momento del inicio del trámite del beneficio" y, en caso de realizar la gestión por internet, tener una clave de la seguridad social "nivel 3", es decir, "habilitada presencialmente en una oficina de ANSeS (sin turno)"

Una vez que se cumple con los requisitos, se deberá presentar la siguiente documentación:

Si se realiza le gestión desde Mi ANSES : datos de la cuenta bancaria.

: datos de la cuenta bancaria. Si se realiza la gestión presencialmente : Para jubilados o pensionados: completar el Formulario PS 6.37 - Solicitud cambio agente pagador. Para titular de la AUH: constancia del banco (cajero automático o home banking) donde se incluyan los datos personales y los de la cuenta, y el Formulario PS 2.72 - Reclamo General de Asignaciones Familiares.

:

La gestión se puede realizar de forma presencial, llamando al 130 o de forma virtual. En caso de que se decida por esta última opción, es preciso ingresar al sitio web oficial de gestiones de ANSeS, disponible en el siguiente link: Anses | Clave de la Seguridad Social.

Una vez allí, ingresando con el número de CUIL y la clave de la seguridad social personal, se debe seleccionar la opción de "Cobros" y luego "Cambiar lugar de cobro" para informar los datos de la nueva cuenta de cobro.