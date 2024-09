Blanqueo: cuánto más se puede pagar de impuestos si AFIP descubre fondos no declarados

En la recta final de la "Etapa 1" del Régimen de Regularización de Activos, en donde no hay cifras oficiales de los contribuyentes que ingresaron, desde el Gobierno insisten en la conveniencia de hacerlo por su gratuidad para algunos casos y lo "barato" que resulta en términos relativos. ¿Cuánto más de impuestos pagarías si no blanqueas y te descubren?



En palabras del propio ministro de Economía Luis Caputo, la iniciativa no tiene como objetivo sumar recaudación, sino "refundar la Argentina" tras años de economía en negro por la alta voracidad fiscal que enfrentaron los contribuyentes.

Con una alícuota del 5% para montos superiores a u$s 100 mil (versus el 10% y 15% de las dos siguientes respectivamente) y la única en la que se puede exteriorizar dinero en efectivo, el Gobierno puso todos los incentivos en la primera etapa para sumar la mayor cantidad de ingresos.



Y en el escenario donde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está fiscalizando con información del país y de convenios internacionales, se dio a conocer cuánto más de impuesto pagaría quien no ingrese y luego sea descubierto.



A modo de ejemplo, en el caso de un contribuyente que tuvo un ingreso a su patrimonio en el año 2019 de u$s 200 mil en concepto de bienes, de ingresar en la primera etapa al blanqueo debería pagar de impuesto $ 5 millones (5% sobre el excedente del Mínimo No Imponible (MNI) de u$s 100 mil).

Una cifra que aumentaría considerablemente en caso de que no ingrese y luego sea descubierto por el organismo que lidera Florencia Misrahi. De $ 5 millones que pagaría en caso de ingresar al blanqueo saltaría a $ 56 millones (una diferencia de más del 1.000%).

"Si no ingresa y es detectado por AFIP, la deuda ascienda a $ 56 millones. La cual incluye capital más interés por los periodos no prescriptos", comentaron puertas adentro del organismo que está convocando a contribuyentes por inconsistencias.

El accionar de AFIP

En las últimas horas, se dio a conocer que la AFIP está utilizando mecanismos de control habituales y excepcionales para garantizar el éxito de la iniciativa que, en el discurso oficial, tiene como fin la reactivación económica.

"Lo novedoso es cómo vamos a hacer uso de la información", destacaron fuentes internas. La cual va desde la que cuenta el organismo (declaraciones juradas presentadas, bienes registrables, depósitos bancarios, entre otros) hasta regímenes de información del país (CITI Escribanos, Migraciones, Dirección Nacional de los Registros del Automotor) y el exterior.

De este último esperan un importante impulso a partir del 30 de septiembre próximo cuándo llegue al país el reporte por el acuerdo FATCA que se firmó durante el Gobierno de Alberto Fernández y que dará a conocer las cuentas de argentinos en Estados Unidos que tuvieron rendimientos mayores a u$s 10 durante el 2023.

El margen para esconder

En la adhesión al blanqueo de capitales, por la Ley 27.743, hay un margen para "esconder" que tendrán los contribuyentes y que en caso de ser descubiertos por la AFIP no perderán el beneficio del "tapón fiscal": el cobro por impuestos pasos.

"Si el bien omitido supera el 10% del patrimonio regularizado, también se pierde la liberación de los bienes consumidos", especificaron. Lo que en otras palabras sería: en caso de blanquear dos cuentas, y a los fines de no superar el MNI de u$s 100 mil, se puede esconder la más chica, pero siempre con ese porcentaje en la cabeza.