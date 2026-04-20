Banco Comafi, junto a Deloitte, UCEMA y Cadena 3, presentó a las 23 empresas reconocidas en la cuarta edición de Mejores Empresas de Argentina (MEdA), el programa que reconoce la excelencia en gestión empresarial. La iniciativa, parte del programa global Best Managed Companies, distingue a compañías privadas que se destacan por su desempeño, su visión estratégica y su capacidad de adaptación en contextos desafiantes. La premiación se realizó en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, con la participación de referentes del ecosistema empresarial. Las empresas reconocidas fueron: Centro de Servicios Hospitalarios SA; Agrotecnología Sala S.A.; Molino Passerini SAIC; La Barranca SRL; Exing SRL; Mega Tech SA; Ecosan SA; Vacunar SA; Syna SA; Bedson S.A.; Ingredients Solutions S.A.; Las Leñas Servicios Ejecutivos S.R.L; Acudir S.A.; Iservice SRL; Pelco SA; Arpex Argentina SRL; Melisam SA; Trivento Bodegas y Viñedos S.A.; Cruci SRL; Vectus; Soluciones Informáticas Integrales S.A.; SAD SA; Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Desde Banco Comafi destacaron su compromiso con el desarrollo de las empresas argentinas: “Las compañías que hoy lideran son las que se animan a medirse, a mejorar y a ir por más. En Comafi trabajamos para acompañar ese proceso y potenciar su crecimiento”, señaló Tamara Vinitzky, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Negocios. En la misma línea: “El valor está en profesionalizar la gestión. Las empresas que pasan por este proceso salen fortalecidas, con una mirada más clara y estratégica”, agregó Federico Nigro, Gerente de Banca PyME. Más allá del reconocimiento, MEdA se consolida como un espacio clave de mejora y evaluación, donde las empresas pueden analizar su gestión, compartir buenas prácticas en comunidad mediante networking y fortalecer su desarrollo.