Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 21 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

virginianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo para Virgo

Para Virgo, el día se inclina hacia la escucha serena ante críticas de pareja o familia. Reconocer que puede haber parte de razón ayuda a desactivar chispas.

Un enfoque práctico y discreto en tareas del hogar suaviza el ambiente. La colaboración visible habla más que cualquier defensa.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Virgo?

Este 2026-05-21, en el trabajo podrías recibir observaciones similares a las de casa; aunque te cuesten, sabrás mantener la calma y evitar discusiones. Reconocer que otros tienen parte de razón y mostrar mayor disposición a colaborar en tareas compartidas mejorará el ambiente y te permitirá avanzar. Equilibrar lo laboral con lo doméstico te ayudará a sostener un buen rendimiento si aceptas la retroalimentación con apertura.

Virgo: así te irá en el amor este jueves

Virgo, hoy en el amor podrías recibir críticas de tu pareja o de alguien cercano; aunque te incomoden, sabrás mantener la calma y evitarás una discusión, aprovechando la ocasión para escuchar y ordenar lo que sientes.

Tu compatibilidad destacada del día es con Tauro: su paciencia y sentido práctico te ayudan a bajar la guardia, conversar con serenidad y transformar esas críticas en acuerdos que fortalezcan el vínculo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte son "15, 62, 34, 21" y pueden servir para tomar decisiones, atraer buena fortuna y aprovechar oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los virginianos, según el horóscopo

Virgo, protege tu salud mental respirando hondo y escuchando sin reaccionar de inmediato a las críticas; así evitarás tensiones innecesarias. Canaliza esa energía colaborando un poco más en casa y haciendo un paseo breve o estiramientos para soltar el estrés.