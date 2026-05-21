La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Libra y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo para Libra

Con la Luna menguante en Libra, puede asomar cierta inquietud en un asunto personal que incluye a amistades o familia. Tomar esa marea emocional como algo natural favorece la calma y el equilibrio.

En este clima, los tiempos pausados y los gestos diplomáticos suelen rendir más que las conclusiones rápidas. Es probable que todo se acomode antes de lo pensado y, al mirar atrás, se dibuje una sonrisa.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Libra?

Este 2026-05-21, en el trabajo, Libra, la Luna menguante en tu signo puede despertar temores ligados a un asunto personal que involucra a amigos o familiares; procura no llevar esa tensión al equipo, comunica con calma y pon límites sanos. Prioriza tareas de revisión y cierre, evita decisiones drásticas y apóyate en colegas de confianza para mantener la armonía y el enfoque

Libra: así te irá en el amor este jueves

Libra: Hoy, con la Luna menguante en tu signo, podrías sentir cierta inseguridad en el amor por un asunto personal que involucra a amigos o familiares. Tómate un respiro, evita decisiones impulsivas y expresa tus límites con calma para recuperar la armonía.

Compatibilidad del día: Acuario. Su mirada objetiva y su respeto por el espacio te ayudarán a bajar la ansiedad, conversar sin presión y encontrar acuerdos ligeros que fortalezcan el vínculo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte 53, 17, 86 y 52 pueden servir para elegir fechas, guiar decisiones y probar suerte en sorteos.

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, si hoy la Luna menguante te despierta temor por un asunto con tus seres queridos, cuida tu salud mental con respiraciones profundas, una caminata suave y compartir lo que sientes; duerme bien y recuerda que es pasajero y pronto se resolverá.