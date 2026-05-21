Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este jueves, 21 de mayo de 2026, las personas de Tauro pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo para Tauro

Para Tauro, el día favorece el perdón: al soltar la ofensa, surge una paz serena que disipa amarguras y aligera el ánimo.

Con lo negativo atrás, lo nuevo halla espacio; pasar página cuanto antes revitaliza la energía y clarifica el rumbo personal.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Tauro?

Este 2026-05-21, las personas de Tauro vivirán un día laboral más armonioso: al perdonar a quien les ofendió, hallarán paz interior; al soltar la amargura, mejorarán la cooperación, despejarán tensiones y darán paso a oportunidades y proyectos nuevos.

Tauro: así te irá en el amor este jueves

Hoy, Tauro, al perdonar a quien te hirió y soltar la amargura, tu vida amorosa se serena: las reconciliaciones fluyen y, si estás soltero, tu energía abierta atraerá encuentros honestos y dulces.

Tu compatibilidad más marcada del día es con Piscis, cuyo tacto y empatía potencian la paz interior y facilitan empezar de nuevo sin cargas del pasado.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Tauro

Los números de la suerte de Tauro son 19, 43, 61 y 30, útiles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los taurinos, según el horóscopo

Tauro, para fortalecer tu salud mental, practica el perdón consciente: escribe lo que sientes, respira profundo y suelta la amargura; al liberar lo negativo y pasar página, ganarás calma y podrás sumar un hábito simple como una caminata diaria breve para renovar tu energía.