Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 21 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

sagitarianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este jueves para Sagitario

Para Sagitario, con energías en alza y fuerzas recuperadas, conviene priorizar movimientos suaves y metas pequeñas que mantengan el impulso sin forzar.

El buen ánimo de sentirse en forma puede canalizarse ordenando tareas y cerrando pendientes con calma, alternando actividad y pausas para sostener el tono.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Sagitario?

Sagitario, este 2026-05-21 en el trabajo sentirás un impulso renovado: tus energías están bien encaminadas y recuperas motivación y enfoque que dabas por perdidos; esto te permitirá retomar tareas con eficacia, resolver pendientes y obtener reconocimiento si administras bien tu tiempo y evitas dispersarte

Sagitario: así te irá en el amor este jueves

Sagitario, hoy el amor te sonríe: tus energías están bien y recuperas una chispa que creías perdida, lo que facilita reconciliaciones, gestos sinceros y encuentros que fluyen sin esfuerzo

Compatibilidad del día: Aries. Su fuego potencia tu empuje renovado, favoreciendo planes espontáneos, conversaciones claras y una química inmediata

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Sagitario

Los números de la suerte de Sagitario son 87, 57, 9 y 91 y pueden servirte para elegir fechas clave, orientar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y finanzas.

Salud: las recomendaciones para los sagitarianos, según el horóscopo

Sagitario, aprovecha tu energía recuperada con ejercicio moderado y estiramientos, hidrátate bien y practica respiración consciente; escucha a tu cuerpo y celebra pequeños avances para mantener el buen ánimo.