Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este lunes, 11 de mayo de 2026, las personas de Piscis pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Para Piscis, el día favorece gestiones activas y decisiones que desbloquean trámites. La inercia restaría oportunidades, mientras que un gesto concreto puede poner en marcha acuerdos estancados. Un mensaje, una llamada o una visita estratégica a alguien con peso podría abrir puertas que parecían cerradas. La intuición pisciana puede moverse con más soltura de lo previsto y capitalizar el impulso. Este 2026-05-11, Piscis, en el trabajo el avance dependerá de tu iniciativa: deja la pasividad, toma el teléfono o visita a alguien con influencia y empuja ese proyecto; si actúas con decisión, descubrirás que puedes lograr más de lo que imaginas. Piscis: Hoy el amor favorece a quien actúa. Deja la pasividad, expresa lo que sientes y propone un plan; un mensaje o una visita pueden mover lo que estaba estancado. Compatibilidad del día: Aries. Su impulso y decisión encajan con tu intuición si tú también das el primer paso y mantienes la iniciativa. Para Piscis, sus números de la suerte son 35, 22, 68 y 17, útiles para elegir fechas, tomar decisiones y probar suerte en juegos de azar. Piscis, rompe la inercia hoy: da una caminata breve y llama a alguien que te inspire; la acción reducirá la ansiedad, activará tu energía y te recordará que puedes más de lo que crees.