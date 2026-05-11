El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Leo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 11 de mayo de 2026. Brilla con tu carisma, Leo: llama la atención de quienes te rodean con humor y cercanía. Lleva la voz cantante desde la diversión, sin imponer ni exigir. En el amor, tómate todo con ligereza y sin compromisos serios. Dirige tu energía a proponer planes entretenidos y contagiar entusiasmo sin presionar a nadie. Este 2026-05-11, en el trabajo querrás brillar y llamar la atención; tu liderazgo se intensifica, así que toma la iniciativa, organiza al equipo y propón ideas con seguridad. Evita distraerte con asuntos amorosos y enfoca esa energía en tus metas profesionales: si canalizas bien tu impulso, obtendrás reconocimiento y avances concretos. Leo, hoy buscarás brillar y atraer miradas; coquetearás sin tomar las cosas demasiado en serio. Tu magnetismo y poder de dirigir te pondrán en el centro, siempre que no impongas de más tu ritmo. La compatibilidad más alta del día será con Géminis: chispa, conversaciones ingeniosas y juego de seducción ligero que alimenta tu necesidad de atención. Si ya existe interés, una charla divertida puede convertirse en cita. Para los Leo, sus números de la suerte son 24, 36, 33 y 2; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y juegos. Canaliza tus ganas de destacar y dirigir hacia una actividad física breve pero intensa (caminar rápido o ejercicios de fuerza) y complétala con 5 minutos de respiración profunda; evita reaccionar impulsivamente y practica escuchar para proteger tu equilibrio emocional.