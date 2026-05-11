Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 11 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los taurinos Para Tauro, se perfila un día en el que la gratitud gana protagonismo: al observar el entorno, la buena fortuna cotidiana se vuelve evidente y la sonrisa surge sin esfuerzo. Con esa claridad, los asuntos tristes pierden peso y lo amable toma lugar, favoreciendo una calma que deja espacio para disfrutar con ligereza. Tauro, en el trabajo este 2026-05-11 la suerte te acompaña: verás con claridad oportunidades y soluciones, dejando atrás cualquier pensamiento negativo. Sonríe y disfruta del ambiente favorable; toma la iniciativa para cerrar acuerdos, avanzar tareas clave y obtener reconocimiento por tu constancia. Tauro, hoy el amor fluye con suavidad: al mirar a tu alrededor notarás la suerte que te acompaña y te será fácil sonreír, abrirte y disfrutar; la claridad te ayudará a dejar atrás lo negativo y a expresar cariño con confianza. Durante este día, las personas de Tauro serán más compatibles con Virgo: su calma y enfoque práctico armonizan contigo, favoreciendo encuentros cálidos y conversaciones sinceras que fortalecen la conexión. Para Tauro, los números de la suerte son 98, 99, 79 y 19, útiles para elegir fechas, enfocar intenciones y escoger números en sorteos. Tauro, hoy que reconoces tu buena fortuna, cuida tu bienestar practicando gratitud, respiración profunda y un paseo breve al aire libre; al enfocarte en lo positivo y soltar pensamientos negativos, reducirás el estrés y reforzarás tu energía física y mental.