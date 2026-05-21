Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 21 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

piscianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo para Piscis

Para Piscis, el día se inclina a celebrar la dicha ajena: una buena noticia cercana invita a acompañar con calidez y a preparar un gesto sencillo de festejo.

Conviene sostener una mirada optimista y atenta; las propias alegrías se aproximan y una disposición tranquila permitirá reconocerlas cuando aparezcan.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Piscis?

Piscis, en el trabajo este 2026-05-21 te contagiará la alegría por la buena noticia de un amigo y ese impulso positivo te acercará a tu propia oportunidad: podría abrirse un nuevo puesto, proyecto o mejora económica. Celebra y mantente atento a conversaciones y contactos, porque tu momento está muy cerca.

Piscis: así te irá en el amor este jueves

Piscis, hoy tu alegría por la buena noticia de un amigo se contagia a tu vida amorosa: si tienes pareja, refuerza la complicidad y los gestos cariñosos; si estás soltero, esa energía positiva te hace más magnético y facilita encuentros sinceros

Compatibilidad del día: Leo. Su espíritu festivo armoniza con tu ánimo de celebración; juntos convertirán esa buena noticia en planes espontáneos y una chispa romántica que fluye con naturalidad

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, los números de la suerte son 27, 58, 40 y 78; pueden servir como guía al elegir fechas, tomar decisiones o seleccionar números en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para los piscianos, según el horóscopo

Piscis, aprovecha la alegría compartida para cuidar tu bienestar: celebra con moderación, hidrátate y descansa; dedica unos minutos a la gratitud o una breve meditación para anclar ese buen ánimo y prepararte para tu propia oportunidad.