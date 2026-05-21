En esta noticia

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 21 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

piscianos

amor, la salud y el trabajo

Te puede interesar

Cáscara de banana y agua con bicarbonato: por qué recomiendan esta mezcla y para qué se utiliza

Te puede interesar

Adiós a la visa y el pasaporte: EE.UU permitirá la entrada al país a los extranjeros que tengan este documento

Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo para Piscis

Para Piscis, el día se inclina a celebrar la dicha ajena: una buena noticia cercana invita a acompañar con calidez y a preparar un gesto sencillo de festejo.

Conviene sostener una mirada optimista y atenta; las propias alegrías se aproximan y una disposición tranquila permitirá reconocerlas cuando aparezcan.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Piscis?

Piscis, en el trabajo este 2026-05-21 te contagiará la alegría por la buena noticia de un amigo y ese impulso positivo te acercará a tu propia oportunidad: podría abrirse un nuevo puesto, proyecto o mejora económica. Celebra y mantente atento a conversaciones y contactos, porque tu momento está muy cerca.

Te puede interesar

No fue un iceberg: revelan el verdadero motivo del hundimiento del Titanic y cambia la historia de la tragedia

Piscis: así te irá en el amor este jueves

Piscis, hoy tu alegría por la buena noticia de un amigo se contagia a tu vida amorosa: si tienes pareja, refuerza la complicidad y los gestos cariñosos; si estás soltero, esa energía positiva te hace más magnético y facilita encuentros sinceros

Compatibilidad del día: Leo. Su espíritu festivo armoniza con tu ánimo de celebración; juntos convertirán esa buena noticia en planes espontáneos y una chispa romántica que fluye con naturalidad

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, los números de la suerte son 27, 58, 40 y 78; pueden servir como guía al elegir fechas, tomar decisiones o seleccionar números en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para los piscianos, según el horóscopo

Piscis, aprovecha la alegría compartida para cuidar tu bienestar: celebra con moderación, hidrátate y descansa; dedica unos minutos a la gratitud o una breve meditación para anclar ese buen ánimo y prepararte para tu propia oportunidad.

Te puede interesar

Despliegan el tanque de guerra más potente del mundo: controla el campo de batalla y es orgullo del país