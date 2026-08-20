Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 20 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

piscianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este jueves para Piscis

Para Piscis, el día invita a una mirada compasiva sobre una inquietud familiar; la resistencia ajena se comprende mejor desde la calma y la escucha.

La mediación de una amistad de confianza, fuera del núcleo familiar, suele abrir caminos que dentro se cierran; con ese puente, la estrategia augura buenos resultados.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Piscis?

Este 2026-08-20, Piscis podría notar que una preocupación familiar afecta tu enfoque laboral; aplica la táctica de pedir ayuda a alguien externo de confianza: un mediador fuera de tu equipo puede destrabar conversaciones, cerrar acuerdos y permitirte rendir mejor sin confrontaciones.

Piscis: así te irá en el amor este jueves

Piscis, hoy el amor se mueve entre la ternura y una preocupación familiar: si compartes lo que te inquieta y permites que una voz externa ayude a mediar, la conexión afectiva se fortalecerá con comprensión y apoyo.

Compatibilidad del día: Libra. Su diplomacia y capacidad de mediación armonizan contigo y facilitan acuerdos, ya sea en pareja o si estás conociendo a alguien.

Los números de la suerte para Piscis

Para Piscis, los números de la suerte son "75, 20, 41, 36" y pueden servirles para atraer fortuna en decisiones, fechas clave y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Piscis, para cuidar tu bienestar mental, deja que un amigo o amiga de confianza hable con ese familiar que te preocupa y, mientras tanto, pon límites amables, practica respiración profunda y da un paseo breve para descargar tensión.