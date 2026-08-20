El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este jueves, 20 de agosto de 2026.

El horóscopo de este jueves para Libra

El día llega con tentaciones de mesa; la moderación y opciones ligeras sostienen la línea tras recientes caprichos poco habituales.

Retomar rutinas cuesta más si se cede de nuevo; límites claros y horarios estables suavizan el regreso y cuidan la energía.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Libra?

Libra, este 2026-08-20 en el trabajo podrías sentirte algo pesado o disperso por los recientes caprichos gastronómicos; modera las tentaciones y vuelve a tus rutinas para mantener el foco. Prioriza tareas clave, evita comidas copiosas en horario laboral y apóyate en tu equilibrio natural para sostener la productividad y cerrar el día con buena sensación.

Libra: así te irá en el amor este jueves

Libra, hoy el amor se verá favorecido por tu encanto, pero las tentaciones de la buena mesa podrían distraerte: cuida tu línea y procura que el plan culinario no eclipse la conexión emocional. En pareja, una cena ligera y sincera fortalecerá el vínculo; si estás soltero, acepta invitaciones con moderación para que brille tu mejor versión.

Durante este día, tu mayor compatibilidad será con Tauro, un signo que comparte tu gusto por el placer y la estética: juntos disfrutarán de los caprichos gastronómicos con ritmo y sensibilidad, manteniendo el equilibrio que necesitas.

Los números de la suerte para Libra

Para los de Libra, los números de la suerte 17, 55, 54 y 78 pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones importantes y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, modera los caprichos y retoma gradualmente tus rutinas: elige porciones ligeras, hidrátate bien y añade caminatas diarias para reequilibrar tu cuerpo y tu ánimo sin culpas.