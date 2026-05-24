En esta noticia

La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Libra y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Te puede interesar

El Gobierno inaugura una megaterminal: el aeropuerto estratégico de América latina que se prepara para convertirse en el gran hub de la región

Te puede interesar

Se despide el supermercado más histórico y popular del país: más de 100 locales cerraron sus puertas

Horóscopo de hoy domingo 24 de mayo para Libra

Para Libra, la jornada favorece cerrar pendientes del estilo de vida mediante una revisión objetiva y minuciosa de cada detalle.

El avance llega al priorizar pasos simples y tempranos, dejando atrás hábitos negativos con constancia serena.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Libra?

Libra, este 2026-05-24 en el trabajo tendrás la oportunidad de cerrar asuntos pendientes y afinar tu rutina; un análisis objetivo de cada detalle te ayudará a detectar y corregir lo que no funciona. Si actúas de inmediato y dejas atrás hábitos poco productivos, avanzarás con claridad y sentarás bases sólidas para nuevos retos.

Te puede interesar

Adiós a la visa y el pasaporte: EE.UU permitirá la entrada al país a los extranjeros que tengan este documento

Libra: así te irá en el amor este domingo

Libra, en el amor, este día te impulsa a cerrar asuntos pendientes y a mirar tus vínculos con objetividad. Si dejas atrás hábitos que te restan equilibrio, se abrirá espacio para conversaciones claras y compromisos más sanos.

Tu mayor compatibilidad hoy será con Virgo, cuyo enfoque práctico y detallista te ayudará a ordenar rutinas afectivas y consolidar cambios positivos. Juntos podrán planificar, pulir detalles y reforzar hábitos que alimenten la armonía.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte "28, 95, 93, 54" sirven para atraer oportunidades y tomar decisiones favorables en el amor, el trabajo y las finanzas.

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, aprovecha este momento para revisar objetivamente tu rutina y dejar atrás hábitos que no te benefician; elige un cambio concreto para esta semana (20 minutos de caminata o 10 de respiración consciente), regístralo a diario y ajusta los detalles.

Te puede interesar

Cambia la tarjeta TuLlave de TransMilenio para siempre: cuál es la nueva opción de recarga que agiliza el trámite y disminuye demoras