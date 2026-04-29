Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este miércoles, 29 de abril de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los librianos Para Libra, un ánimo receptivo y sereno permitiría acoger la noticia inesperada como validación del esfuerzo de años, integrándola con gratitud y equilibrio. Convertir ese impulso en pasos simples y realistas favorecería la continuidad; con tantas posibilidades a mano, elegir con mesura lo que más sume hoy ampliaría el margen de acción. Libra, este 29 de abril de 2026 en el trabajo podrías recibir una noticia tan grata como inesperada: un reconocimiento a la labor de los últimos años que elevará tu motivación y te animará a seguir avanzando; mantente receptivo, porque tienes todas las posibilidades a tu alcance. Libra, hoy el amor te sorprenderá en el momento menos esperado: llega una noticia o gesto que reconoce lo que has entregado y te anima a seguir. Con esa motivación, te sentirás listo para dar un paso que abra nuevas posibilidades en tu relación o en un nuevo comienzo. Tu mayor compatibilidad del día será con Acuario, signo que potenciará tu entusiasmo y te ayudará a convertir esa buena noticia en planes concretos. Si te muestras receptivo y claro, la conexión fluirá con naturalidad. Para los nacidos bajo el signo de Libra, sus números de la suerte son 61, 16, 75 y 58, útiles para atraer oportunidades, elegir fechas clave y probar fortuna en decisiones y juegos de azar. Libra, esa grata noticia que reconoce tu esfuerzo es un impulso: celebra con moderación, duerme bien y mantén una rutina equilibrada de caminatas o yoga con respiración consciente para sostener tu energía y ánimo.