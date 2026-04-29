Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 29 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.213,84 pesos colombianos. En el mercado del Euro, la cotización subió 1.43% en la última semana, pero acumula una caída de 10.09% en el último año, lo que indica una recuperación reciente tras un retroceso prolongado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 18.54%, es mayor que la volatilidad anual del 17.04%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. En las dos últimas sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Euro inició con un avance, encadenó tres retrocesos, luego alternó caídas y subidas y cerró con dos avances; en conjunto, el periodo terminó prácticamente sin variación, con marcada volatilidad. La cotización del Euro presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este miércoles, 29 de abril de 2026, El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 421383.98 pesos colombianos (a un valor unitario de 4213.8398 por euro); 200 euros cuestan 842767.96 pesos colombianos y 500 euros, 2106919.90 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: