Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 29 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 723,36 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real subió 1.03%, mientras que en el último año cayó -2.01%, lo que indica un repunte reciente pese a un saldo anual negativo. La volatilidad económica de la última semana del Real es del 14.45%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.78%. En la sesión más reciente, la cotización del real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, el Real tuvo una tendencia bajista: comenzó con caídas consecutivas, luego un breve repunte y dos días estables; el tramo final fue volátil y cerró claramente por debajo del nivel inicial. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este miércoles, 29 de abril de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia, con un valor por unidad de 723.3621382636655 pesos colombianos, es de 72336.21382636655 pesos colombianos; 200 reales cuestan 144672.4276527331 pesos colombianos y 500 reales cuestan 361681.06913183275 pesos colombianos.