El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Geminis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este jueves, 21 de mayo de 2026.

Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo para Geminis

Para Géminis, el día fluye mejor cuando las pasiones se observan sin prisa: la obsesión complica, la mesura protege.

Las conquistas inmediatas suelen salir mal; la paciencia permite leer y respetar las diferencias sociales y económicas.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Geminis?

El 2026-05-21, en el trabajo, Géminis deberá evitar que la pasión por un proyecto o la atención a alguien del equipo se conviertan en obsesión: toma distancia, avanza paso a paso y no intentes conquistar un puesto o acuerdo de inmediato; con comunicación clara y límites sanos, evitarás malentendidos y protegerás tus avances.

Geminis: así te irá en el amor este jueves

Geminis, hoy en el amor te conviene ir despacio: una pasión mal entendida puede complicar las cosas. Toma distancia, observa y comunica con calma; si fuerzas una conquista inmediata, podrías salir mal parado.

La mejor compatibilidad del día es con Acuario, quien valora el espacio y la claridad. Con su ritmo independiente evitarás obsesiones y podrás acercarte de forma natural, sin presión.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Geminis

Para los Géminis, sus números de la suerte son 17, 15, 18 y 24, útiles para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer fortuna en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para los geminianos, según el horóscopo

Géminis, para proteger tu bienestar, toma distancia de las pasiones que te obsesionan: establece límites con esa persona, practica respiración consciente a diario, realiza ejercicio suave y habla con alguien de confianza para relativizar las diferencias sociales o económicas.