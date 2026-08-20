Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, las personas de Geminis pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy jueves 20 de agosto para Geminis

Para Géminis, la jornada se perfila dinámica: la necesidad de destacar puede encontrar su mejor cauce en proyectos concretos y en demostraciones sutiles de talento, donde el encanto opere sin excesos.

En tratos personales o de negocios, la prudencia toma la delantera: ante reservas ajenas o pedidos de dinero, conviene aplazar definiciones y observar, dejando que el tiempo aclare lo que aún no está nítido.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Geminis?

Este 2026-08-20, Géminis brillará en el trabajo: tu energía te impulsará a lucirte y a demostrar habilidades con carisma, pero evita forzar acuerdos con colegas o socios reticentes. Si entra en juego dinero o nuevas alianzas, negocia con prudencia, pide todo por escrito y deja que tus resultados hablen por ti. Así capitalizarás la visibilidad sin exponerte a compromisos riesgosos.

Geminis: así te irá en el amor este jueves

En el amor, Géminis estará muy activo hoy: querrás lucirte y desplegar tus dotes de seducción. Tu carisma abrirá puertas, pero evita ir demasiado lejos si la otra persona está reticente y no mezcles sentimientos con asuntos de dinero.

Tu mayor compatibilidad durante este día será con Libra, que apreciará tu ingenio y tu brillo social, potenciando la química y los planes compartidos. Mantén el ritmo ligero y respetuoso para que la conexión fluya sin tensiones.

Los números de la suerte para Geminis

Los números de la suerte para Géminis son "56, 12, 66, 65" y pueden servirles para tomar decisiones, elegir fechas y atraer buena fortuna en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Géminis, canaliza tu energía con ejercicio moderado y pausas de descanso; pon límites para no forzarte por lucirte y, ante presiones o pedidos de dinero, tómate tiempo antes de responder para cuidar tu bienestar mental.