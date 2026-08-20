La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy jueves 20 de agosto para Escorpio

Para Escorpio, el día favorece acortar distancias afectivas: los lazos pesan más que los desacuerdos; una reconexión temprana preserva el calor familiar.

Menos individualismo abre espacio a la armonía; gestos simples y presencia atenta suelen recomponer lo que la distancia enfría.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Escorpio?

Escorpio, este 2026-08-20 te irá mejor en el trabajo si pones fin al aislamiento: reconecta con tu equipo, colabora y muestra cercanía; al dejar de lado el individualismo, surgirán apoyo y oportunidades para avanzar.

Escorpio: así te irá en el amor este jueves

Escorpio, en el amor hoy notarás cómo un distanciamiento familiar o emocional puede estar afectando tus vínculos; te conviene acortar ese espacio y propiciar un reencuentro sincero. Un gesto cálido o una conversación honesta reforzará lo que te une y abrirá la puerta a mayor complicidad.

Durante este día tu mayor compatibilidad será con Cáncer, signo que valora la familia y el abrigo emocional, ideal para sanar cualquier alejamiento. Con su sensibilidad hallarás apoyo para recomponer lazos y fortalecer la relación.

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, sus números de la suerte son 88, 35, 23 y 89, útiles para tomar decisiones, elegir fechas y potenciar proyectos importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, cuida tu salud mental rompiendo el distanciamiento: busca una charla breve y sincera con tus seres queridos para recuperar apoyo emocional. Acompáñalo con respiraciones profundas o una caminata corta diaria para bajar el estrés.