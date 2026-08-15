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La astrología ofrece un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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El horóscopo de este sábado para Capricornio

Para Capricornio, el día favorece priorizar la satisfacción propia en lo hecho con las manos; las opiniones ajenas pueden verse como referencias, no como veredictos.

También ayuda asumir que cada quien tiene gustos distintos; una aclaración sencilla sobre ello evita roces sin buscar aprobación.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Capricornio?

Hoy, 15 de agosto de 2026, Capricornio, en el trabajo te conviene confiar en tu criterio: si alguien critica lo que haces, fabricas o construyes, no lo tomes tan en serio. Tu habilidad práctica y atención al detalle hablarán por sí solas; prioriza que el resultado te satisfaga y sigue tu método. Mantén la calma, pon límites a opiniones ajenas y avanza con firmeza: tu constancia te dará buenos frutos.

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Capricornio: así te irá en el amor este sábado

Capricornio, hoy en el amor te irá mejor si sigues tu propio criterio y no tomas tan en serio las opiniones ajenas; tu autenticidad y lo que disfrutas crear te harán más atractivo

Tu mayor compatibilidad del día es con Tauro, signo que valora tu constancia y aprecia lo hecho con las manos, apoyándote sin juicios ni críticas

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, los números de la suerte son "13, 24, 37, 97" y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, cuida tu salud mental hoy practicando la autocompasión: prioriza tu propio criterio ante críticas, respira profundo si te inquietan y disfruta el proceso manual; haz pausas breves para relajar hombros y muñecas.

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