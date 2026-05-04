Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este lunes, 4 de mayo de 2026, las personas de Acuario pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Acuario, aprovecha tu buen ánimo para disfrutar y dar impulso a esos proyectos que parecían imposibles; hoy todo fluye si actúas con decisión. Tu magnetismo sube: deja que tu personalidad enigmática atraiga apoyos, pero mantén claridad y límites al elegir quién se te acerca. En el trabajo, Acuario, este 2026-05-04 te sentirás con ánimo para disfrutar del proceso y empujar proyectos que parecían imposibles; tu personalidad enigmática te permitirá imponerte con naturalidad y tu poder de seducción atraerá apoyos clave. Es un buen día para proponer ideas ambiciosas, negociar y liderar, cuidando de no enviar señales dobles y de respaldar con hechos lo que prometes Hoy, Acuario, estarás en mejor disposición para disfrutar y conquistar lo que parecía imposible; tu enigmática personalidad y poder de seducción atraerán miradas. En el amor, se favorecen los encuentros espontáneos y los inicios audaces: atrévete a decir lo que sientes. Tu mayor compatibilidad del día será con Géminis: su curiosidad y chispa mental armonizan con tu faceta doble y tu magnetismo, creando química rápida y conversaciones irresistibles. Juntos podrán convertir ideas en planes reales. Para Acuario, los números de la suerte son "18, 30, 1, 70" y pueden servir para tomar decisiones clave, elegir fechas favorables o tentar la suerte en juegos. Acuario, hoy que te sientes con más ánimo y magnetismo, cuida tu equilibrio: realiza una caminata breve, hidrátate y reserva 10 minutos para respiración o meditación; así sostienes tus metas sin agotarte.