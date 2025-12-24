Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: qué ocurre hoy, qué se lee y cuáles son los villancicos y oraciones del 24 de diciembre (Fuente: archivo).

Navidad 2026: este es el centro comercial de Bogotá con las mejores iluminaciones festivas

La Novena de Aguinaldos llegó a su noveno día este 24 de diciembre, víspera de Navidad, y en Colombia miles de familias se reúnen en hogares, barrios, parroquias y otros espacios comunitarios para cerrar esta tradición que prepara espiritualmente la Nochebuena. La jornada mantiene el carácter de reflexión sobre el nacimiento de Jesús y conserva el rito que combina oración, lecturas, gozos y villancicos, extendiendo así una de las celebraciones más sentidas de la temporada navideña.

Aunque tiene una fuerte dimensión religiosa, el cierre de la Novena también es un momento de encuentro, convivencia y celebración familiar que sigue vigente en distintas regiones del país.

¿Qué se reflexiona en el día 9 de la Novena de Aguinaldos?

El noveno día de la Novena invita a centrar la reflexión en Jesucristo, nuestra paz y esperanza, celebrando el nacimiento del Niño Dios en Belén.

La consideración tradicional describe la escena del pesebre: María, San José y los pastores alrededor del Niño Jesús recién nacido, iluminados por la estrella de Belén y acompañados por la alegría de los ángeles. Esta lectura recuerda la humildad del nacimiento y el llamado a la adoración, el agradecimiento y la devoción al Salvador.

En Colombia, esta noche tiene un significado especial porque coincide con la Nochebuena, por lo que la oración se entrelaza con la celebración familiar y la expectativa de la Navidad.

Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: qué ocurre hoy, qué se lee y cuáles son los villancicos y oraciones del 24 de diciembre. (Imagen: archivo)

¿Cuál es el orden del rezo del día 9 de la Novena en Colombia?

Aunque cada familia puede adaptarlo, el esquema tradicional del noveno día sigue una estructura ampliamente reconocida:

Oración inicial común para todos los días

Lectura o consideración del día 9

Oración a la Virgen María

Oración a San José

Gozos de la Novena

Oración al Niño Jesús

Villancicos navideños

Este orden se repite cada noche del 16 al 24 de diciembre, reforzando la identidad cultural de la Navidad colombiana.

Oración para todos los días: inicio del rezo del 24 de diciembre

Como en cada jornada de la Novena, el rezo comienza con una oración de agradecimiento a Dios por el don de Jesús, recordando su humildad y pidiendo un corazón dispuesto y lleno de amor. Al finalizar, se acostumbra rezar tres veces el Gloria, como acto de alabanza.

En muchos hogares, este momento lo dirige el adulto mayor de la familia o el anfitrión de la noche.

¿Qué se lee en la consideración del noveno día de la Novena?

La lectura de este día evoca el nacimiento del Niño Jesús en el pesebre de Belén: María y José, rechazados en la ciudad y acogidos en un lugar humilde, contemplan el nacimiento del Salvador mientras los ángeles anuncian la buena nueva y los pastores acuden a adorarlo.

El mensaje invita a vivir la Navidad con sencillez, fe y esperanza, recordando que este acontecimiento representa el cumplimiento de las promesas divinas.

Oraciones a la Virgen María y a San José

Después de la consideración, se elevan plegarias especiales:

A la Virgen María, pidiéndole que prepare el corazón de quienes rezan la Novena, así como ella acogió al Niño Jesús.

A San José, solicitando su ejemplo de obediencia, silencio y protección del hogar.

Estas oraciones suelen acompañarse con el rezo del Avemaría, el Padre Nuestro y el Gloria, según la tradición familiar.

¿Cuáles son los gozos que se cantan en el noveno día de la Novena?

Los gozos son uno de los momentos más alegres de la Novena, especialmente para los niños. En el noveno día se cantan estrofas que celebran la llegada de Jesús como luz y esperanza para el mundo, intercaladas con el coro tradicional que invita a su pronta venida.

Las distintas alabanzas, rezos y reflexiones hacen a esta tradición (Fuente: archivo). Freepik

Oración al Niño Jesús: el cierre espiritual

La jornada culmina con una oración dirigida al Niño Jesús, en la que se confían necesidades personales y familiares y se expresan agradecimientos. Es un momento íntimo, marcado por la esperanza y la gratitud, previo a la celebración de la Navidad.

Villancicos tradicionales para el día 9 de la Novena de Aguinaldos

El cierre musical no puede faltar. En la noche del 24 de diciembre se entonan villancicos tradicionales como “Campana sobre campana”, “Los peces en el río” o “Mi burrito sabanero”, reforzando el ambiente festivo que caracteriza el final de la Novena.

En muchas familias, tras la oración y los cantos, continúa la cena de Nochebuena y, en algunos casos, la asistencia a la Misa de Gallo, marcando el inicio de la celebración navid