Tiendas D1 oferta un set de 12 piezas para arreglarte el cabello en casa y evitar la peluquería por menos de $60.000. (Imagen: Archivo).

En los últimos años, Tiendas D1 se ha consolidado como una de las cadenas más populares en Colombia, atrayendo diariamente a miles de clientes que busca de productos de calidad a precios accesibles. La marca se ha destacado por ampliar de forma constante su catálogo, incorporando artículos que responden a las necesidades y tendencias del mercado nacional.

Recientemente, el minorista sorprendió a sus clientes con un set de 12 piezas que generó filas en varias de sus sucursales. El producto se ha vuelto popular por permitir arreglar el cabello en casa y probar distintos estilos por menos de $60.000. ¿Cuál es?

El set de 12 piezas que arrasa en Tiendas D1 por su precio y practicidad

El Juego de Peluquería 12 Piezas Conair X1UD se ha posicionado como uno de los kits más prácticos y completos dentro de Tiendas D1, gracias a que reúne en un solo paquete todas las herramientas esenciales para realizar cortes de cabello en casa.

Incluye una cortadora eléctrica con cuchillas de acero inoxidable, diseñada para ofrecer un corte preciso y seguro, además de diferentes peines guía que permiten ajustar la longitud del corte según el estilo deseado. Además, incorpora tijeras, peine de barbero, cepillo de limpieza, aceite lubricante y una cubierta protectora para mantener el equipo en óptimas condiciones.

En Tiendas D1, este kit se ofrece a tan solo $59.900, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan practicidad, ahorro y resultados profesionales sin salir de casa.

Características del producto

Tensión nominal : 120 V AC

Frecuencia : 60 Hz

Potencia nominal : 8 W

Largo del cable: 1.8 m

Tiendas D1 cercanas y cómo localizarlas

