Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 16 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 633,97 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real retrocedió un 1.67% y en el último año acumula una caída del 11.52%, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.42%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.33%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró un sesgo mayormente bajista: acumuló más jornadas de retroceso que de avance, con una única pausa, repuntó brevemente al final y cerró más débil que al inicio.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 16 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 63396.51639344263 pesos colombianos; 200 reales cuestan 126793.03278688526 pesos colombianos y 500 reales cuestan 316982.58196721315 pesos colombianos.