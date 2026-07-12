Tercera Guerra Mundial | Estos serían los iniciales países latinoamericanos en ser derrotados, según ChatGPT

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento: estas serán las regiones más afectadas

El tema de la Tercera Guerra Mundial ha vuelto a ocupar un lugar prominente en los debates públicos, especialmente en el contexto del incremento de las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China.

En este marco, surge la pregunta: ¿qué países latinoamericanos serían los primeros en verse afectados si el conflicto llegara a intensificarse?

Según un estudio realizado por Inteligencia Artificial, varias naciones de la región están en una situación de riesgo, debido a su cercanía con potencias aliadas, su infraestructura militar, su solidez económica, o su relevancia política en el ámbito regional.

Guerra Mundial III: los países de América Latina más expuestos al conflicto global

A continuación, se presentan los principales territorios que estarían en la línea de fuego según la Inteligencia Artificial:

El estudio sugiere que, en un contexto de conflicto bélico a gran escala, las naciones latinoamericanas que se verían más afectadas serían aquellas que mantienen alianzas estratégicas con potencias involucradas o que poseen recursos naturales y logísticos clave.

El fantasma de la Tercera Guerra Mundial y su impacto en Latinoamérica ante tensiones globales (foto: archivo).

Colombia: aliado estratégico de Estados Unidos en Sudamérica

Bogotá, en virtud de su estatus como capital política y centro militar del país, se clasifica entre los lugares más expuestos. Su ubicación en el corazón del continente la establece como un corredor geopolítico de gran relevancia para las potencias.

Colombia sería uno de los primeros países latinoamericanos en enfrentar consecuencias. Su alianza histórica con Estados Unidos y su papel como socio estratégico en la región la transforman en un potencial objetivo de ataques en eventuales represalias.

Venezuela nexo estratégico entre Rusia e Irán

Caracas se erige como un objetivo de máxima importancia, dado su vasto potencial petrolero y la implicación de asistencia militar extranjera. Venezuela se destaca entre las naciones más vulnerables a raíz de su relación directa con Rusia e Irán, quienes son protagonistas fundamentales en el conflicto global.

En caso de producirse un enfrentamiento, la caída de Venezuela tendría repercusiones significativas en el suministro energético de toda América Latina y modificaría el equilibrio político en la región.

México y Estados Unidos una alianza estratégica clave

Brasil, como la principal potencia de Sudamérica, tendría un rol esencial en cualquier escenario bélico a nivel internacional. Su solidez financiera, junto con su vasta extensión territorial, lo coloca tanto como una fortaleza como en un blanco estratégico.

São Paulo, en tanto núcleo económico y financiero, podría ser uno de los primeros objetivos a considerar para desestabilizar los mercados. Por su parte, Río de Janeiro, dada su relevancia militar y simbólica, también se incluye entre las urbes más vulnerables ante un conflicto.

La proximidad de México como vecino inmediato de Estados Unidos lo sitúa dentro de un escenario complicado. La Ciudad de México, epítome político y económico del país, podría verse amenazada por un conflicto transfronterizo o ataques dirigidos a desestabilizar a su aliado del norte.

Adicionalmente, su proximidad a las bases militares estadounidenses en el sur de EE.UU. incrementa su nivel de riesgo en un contexto de guerra de gran escala.