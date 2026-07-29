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Tiendas D1 volvió a mover las redes con una de esas ofertas que suelen agotarse rápido en sus puntos de venta. Esta vez, el protagonista es un utensilio de cocina práctico, compacto y económico que muchos colombianos estaban buscando para facilitar las comidas en casa.

La cadena anunció la llegada de la pinza para pasta 2 en 1 RED FLAG (PLU: 12008392), un accesorio diseñado para servir espaguetis, fideos y otras preparaciones calientes con mayor comodidad. El producto tiene un precio de $6.900 por unidad, una cifra que lo ubica entre los utensilios más baratos del catálogo reciente de D1.

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La novedad llamó la atención porque combina dos funciones en una sola herramienta: sirve para tomar la pasta y también para escurrir y servir directamente desde la olla, lo que evita usar cucharas adicionales.

¿Cuál es el utensilio de Tiendas D1 que cuesta menos de $7.000?

El producto que está generando interés es la pinza para pasta 2 en 1 RED FLAG. Según la información publicada por la cadena, el artículo llega en presentación de 1 unidad y se vende por $6.900.

Entre sus características se destacan:

  • Diseño 2 en 1 para tomar y servir pasta.
  • Material resistente al calor.
  • Sistema de cierre para guardarla fácilmente.
  • Mango ergonómico para un mejor agarre.
  • Tamaño compacto para cajones o porta utensilios.

Por su precio, muchos compradores la consideran una alternativa económica frente a utensilios similares que en supermercados tradicionales suelen costar bastante más.

Tiendas D1 tiene el utensilio que tu cocina pedía a gritos: llega mañana por menos de $7.000.
Tiendas D1 tiene el utensilio que tu cocina pedía a gritos: llega mañana por menos de $7.000.

¿Para qué sirve la pinza para pasta 2 en 1 de D1?

La función principal es manipular pasta caliente sin romperla y sin necesidad de meter las manos cerca del vapor de la olla. También resulta útil para:

  • Servir espaguetis directamente en el plato.
  • Escurrir porciones pequeñas.
  • Mezclar pasta con salsa.
  • Tomar vegetales cocidos o ensaladas tibias.

Al ser un utensilio multifuncional, ayuda a reducir la cantidad de herramientas que se usan durante la preparación de las comidas.

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¿En qué tiendas D1 se consigue este utensilio de cocina?

La disponibilidad puede variar según la ciudad y el punto de venta. D1 suele distribuir sus productos por temporadas, por lo que algunos artículos llegan primero a ciertas tiendas y luego al resto del país.

La recomendación es consultar directamente en el D1 más cercano y verificar el PLU 12008392, que corresponde a la pinza para pasta 2 en 1 RED FLAG.