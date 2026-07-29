Se trata de una pinza 2 en 1 pensada para servir pasta sin ensuciar otros utensilios.

Tiendas D1 volvió a mover las redes con una de esas ofertas que suelen agotarse rápido en sus puntos de venta. Esta vez, el protagonista es un utensilio de cocina práctico, compacto y económico que muchos colombianos estaban buscando para facilitar las comidas en casa.

La cadena anunció la llegada de la pinza para pasta 2 en 1 RED FLAG (PLU: 12008392), un accesorio diseñado para servir espaguetis, fideos y otras preparaciones calientes con mayor comodidad. El producto tiene un precio de $6.900 por unidad, una cifra que lo ubica entre los utensilios más baratos del catálogo reciente de D1.

La novedad llamó la atención porque combina dos funciones en una sola herramienta: sirve para tomar la pasta y también para escurrir y servir directamente desde la olla, lo que evita usar cucharas adicionales.

¿Cuál es el utensilio de Tiendas D1 que cuesta menos de $7.000?

El producto que está generando interés es la pinza para pasta 2 en 1 RED FLAG. Según la información publicada por la cadena, el artículo llega en presentación de 1 unidad y se vende por $6.900.

Entre sus características se destacan:

Diseño 2 en 1 para tomar y servir pasta.

Material resistente al calor.

Sistema de cierre para guardarla fácilmente.

Mango ergonómico para un mejor agarre.

Tamaño compacto para cajones o porta utensilios.

Por su precio, muchos compradores la consideran una alternativa económica frente a utensilios similares que en supermercados tradicionales suelen costar bastante más.

Tiendas D1 tiene el utensilio que tu cocina pedía a gritos: llega mañana por menos de $7.000.

¿Para qué sirve la pinza para pasta 2 en 1 de D1?

La función principal es manipular pasta caliente sin romperla y sin necesidad de meter las manos cerca del vapor de la olla. También resulta útil para:

Servir espaguetis directamente en el plato.

Escurrir porciones pequeñas.

Mezclar pasta con salsa.

Tomar vegetales cocidos o ensaladas tibias.

Al ser un utensilio multifuncional, ayuda a reducir la cantidad de herramientas que se usan durante la preparación de las comidas.

¿En qué tiendas D1 se consigue este utensilio de cocina?

La disponibilidad puede variar según la ciudad y el punto de venta. D1 suele distribuir sus productos por temporadas, por lo que algunos artículos llegan primero a ciertas tiendas y luego al resto del país.

La recomendación es consultar directamente en el D1 más cercano y verificar el PLU 12008392, que corresponde a la pinza para pasta 2 en 1 RED FLAG.