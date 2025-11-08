En los últimos años, Tiendas D1 se ha consolidado como una de las cadenas más populares en Colombia, atrayendo diariamente a miles de consumidores en busca de productos de calidad a precios accesibles. La marca se distingue por ampliar constantemente su catálogo, incorporando artículos que se adaptan a las necesidades y tendencias del mercado colombiano.
Recientemente, el minorista sorprendió a los clientes con un producto importado que generó filas en varias de sus sucursales. Lo más llamativo: cuesta menos de $40.000 COP y está disponible para comprar en línea. ¿Cuál es?
El parlante-proyector que arrasa en Tiendas D1 por su precio y calidad
El Parlante Proyector Astronauta Red Flag X1UD se ha convertido en uno de los productos estrella de Tiendas D1, gracias a que combina dos funciones en un solo dispositivo. Por un lado, funciona como parlante Bluetooth, ideal para reproducir música en cualquier espacio. Por otro, actúa como proyector ambiental, capaz de proyectar luces con efectos de galaxias, nebulosas y estrellas sobre techos y paredes, creando un ambiente único.
Su diseño está elaborado en plástico ABS/PC resistente, y cuenta con alimentación vía USB, control remoto para ajustar modos, temporizador automático, ángulo de proyección regulable y un diseño decorativo en forma de astronauta que lo hace ideal tanto para habitaciones infantiles como para espacios de entretenimiento.
En Tiendas D1, este parlante-proyector se puede adquirir por $39.900 COP, ofreciendo así una opción accesible para quienes buscan tecnología, diversión y decoración en un solo producto.
Características destacadas de este producto
- Experiencia visual y auditiva combinada: integra proyector de luces y parlante Bluetooth, permitiendo reproducir música mientras se proyectan estrellas, nebulosas o efectos cósmicos. Esto crea un ambiente inmersivo ideal para relajarse, estudiar, dormir o ambientar reuniones.
- Diseño decorativo original: su estética en forma de astronauta aporta un toque moderno y llamativo. Funciona no solo como dispositivo funcional, sino también como elemento decorativo para habitaciones, salas de entretenimiento o para regalar a quienes disfrutan de temas espaciales.
- Ambiente personalizable: permite ajustar brillo, colores y velocidad de los efectos. También ofrece diferentes ángulos de proyección y cuenta con temporizador automático de apagado, lo que facilita adaptar la experiencia al momento del día o la actividad.
- Instalación sencilla: funciona con alimentación USB, lo que facilita su puesta en marcha sin necesidad de instalaciones adicionales. Solo requiere conectarlo y encenderlo.
- Uso versátil: adecuado para una amplia variedad de espacios: habitaciones infantiles, salas de estar, estudios de lectura, áreas de meditación o zonas de descanso.
Tiendas D1 cercanas y cómo localizarlas
Para localizar la Tienda D1 más cercana, se pueden considerar las siguientes alternativas:
- Aplicación móvil de D1, disponible para dispositivos Android y Apple. Esta aplicación permite identificar tiendas cercanas, elaborar listas de compras y acceder a promociones exclusivas.
- Página web oficial. Aunque el sitio no dispone de un localizador de tiendas, es posible consultar las secciones de contacto para obtener información adicional.
- Redes sociales, donde frecuentemente se publica información sobre nuevas aperturas y ubicaciones de tiendas.