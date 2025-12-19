Tiendas D1 sorprende con un producto importado de lujo que hizo hacer fila a los colombianos: cuesta menos de $40.000. (Imagen: archivo)

En los últimos años, Tiendas D1 se ha afianzado como una de las cadenas de descuento más reconocidas en Colombia, convocando a diario a miles de compradores que buscan artículos de buena calidad a precios económicos. La compañía se caracteriza por renovar de forma permanente su portafolio, sumando productos que responden a las demandas y preferencias del mercado colombiano.

En fechas recientes, el comercio minorista llamó la atención de los usuarios con un artículo importado que provocó largas filas en varios de sus puntos de venta. El detalle que más despertó interés: tiene un valor inferior a los $40.000 COP y también puede adquirirse en línea. ¿De cuál se trata?

El parlante-proyector que causa furor en Tiendas D1 por su bajo precio y calidad

El Parlante Proyector Astronauta Red Flag X1UD se posicionó como uno de los artículos más vendidos de Tiendas D1, principalmente porque integra dos utilidades en un solo equipo. Por un lado, opera como parlante Bluetooth, perfecto para escuchar música en distintos ambientes. Por otro, funciona como proyector decorativo, capaz de emitir luces con efectos de galaxias, nebulosas y estrellas sobre paredes y techos, generando una atmósfera especial.

Su estructura está fabricada en plástico ABS/PC de alta resistencia y dispone de conexión USB para su alimentación. Además, incluye control remoto para configurar los modos, temporizador automático, ángulo de proyección ajustable y un diseño ornamental con forma de astronauta, ideal tanto para cuartos infantiles como para espacios recreativos.

En Tiendas D1, este parlante-proyector tiene un precio de $39.900 COP, lo que lo convierte en una alternativa económica para quienes buscan tecnología, entretenimiento y decoración en un solo artículo.

Principales características del producto

Experiencia audiovisual integrada: combina proyector de luces y parlante Bluetooth, permitiendo reproducir música mientras se proyectan estrellas, nebulosas o efectos espaciales. Esto genera un entorno envolvente, ideal para descansar, estudiar, conciliar el sueño o ambientar encuentros.

Diseño decorativo llamativo: su apariencia en forma de astronauta aporta un estilo moderno y atractivo. No solo cumple una función práctica, sino que también actúa como objeto decorativo para dormitorios, salas de ocio o como regalo para fanáticos del espacio.

Ambiente ajustable: permite regular la intensidad del brillo, los colores y la velocidad de los efectos. También ofrece distintos ángulos de proyección y cuenta con temporizador de apagado automático, facilitando adaptar la experiencia según la ocasión o el momento del día.

Fácil instalación: opera mediante conexión USB, lo que simplifica su uso sin requerir montajes adicionales. Basta con enchufarlo y encenderlo.

Uso multifuncional: apto para diversos entornos como habitaciones infantiles, salas de estar, espacios de estudio, zonas de relajación o áreas de descanso.

Tiendas D1 cercanas y cómo encontrarlas

Para ubicar la Tienda D1 más próxima, se pueden tener en cuenta las siguientes opciones: