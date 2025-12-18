Un entrenador personal y creador de contenido colombiano reveló cuántas calorías se queman al escalar el cerro de Monserrate.

El cerro de Monserrate, en Bogotá, se ha consolidado como uno de los escenarios favoritos para quienes buscan actividad física al aire libre. Subirlo de principio a fin implica un recorrido exigente que, además de fortalecer la resistencia, puede representar un gasto energético considerable para el cuerpo.

En especial durante los fines de semana y en las primeras horas del día, miles de personas eligen este trayecto para caminar, trotar o entrenar, atraídos por sus más de 1600 escalones, la inclinación constante y la altura sobre el nivel del mar, factores que inciden directamente en el consumo de calorías.

¿Cuántas calorías se pueden quemar al subir Monserrate?

Especialistas en entrenamiento físico, como el creador de contenido Daniel Pardo, coinciden en que el gasto calórico al subir Monserrate puede superar las 400 calorías, aunque la cifra varía según el peso corporal, el ritmo de ascenso, la edad y la condición física de cada persona.

“Subir Monserrate te hará perder seis kilogramos de grasa. Subir Monserrate cuenta con 2,3 kilómetros y 1.605 escalones: eso equivale aproximadamente a entre 400 y 500 calorías”, explicó el entrenador, citado por El Tiempo.

El trayecto, que combina escaleras y tramos inclinados, exige un esfuerzo continuo del sistema cardiovascular y muscular. Este tipo de ejercicio se considera de intensidad moderada a alta, lo que explica el elevado consumo energético. La actividad también contribuye a mejorar la capacidad pulmonar y la resistencia general, siempre que se realice de forma progresiva y respetando los límites individuales.

Por qué no alcanza con hacerlo una sola vez

Aunque subir Monserrate puede ayudar a incrementar el gasto diario de energía, los resultados en términos de control de peso dependen de la constancia y de otros factores como la alimentación y el nivel de actividad durante el resto del día.

Los entrenadores suelen explicar que la reducción de grasa corporal se logra cuando existe un déficit calórico sostenido en el tiempo, es decir, cuando el cuerpo gasta más energía de la que consume de manera regular.

Alternativas para quienes no pueden ir al cerro

Para las personas que no tienen la posibilidad de desplazarse hasta Monserrate, el entrenamiento en gimnasio puede ser una opción válida. El uso de caminadoras con inclinación elevada o de máquinas escaladoras permite simular un esfuerzo similar al del ascenso real.

Las personas que no pueden acudir al cerro pueden bajar calorías en las caminadoras del gimnasio. (Imagen: Archivo).

Estas alternativas reproducen el trabajo muscular y cardiovascular del recorrido original y pueden adaptarse al nivel de cada usuario, manteniendo un gasto calórico comparable.