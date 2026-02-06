Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números elegidos de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte. Durante el sorteo del jueves, 5 de febrero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 456, fueron 2815. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana. La Lotería de Bogotá detalló que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero atravesado ese monto se necesitará acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación: Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus actividades y busca alternativas de entretenimiento que no involucren apuestas. Si sientes que el juego se está convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda. El centro de Jugadores Anónimos Colombia ofrece apoyo a quienes lo necesiten. Puedes contactarlos a través del correo electrónico: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamando a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.