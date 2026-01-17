Tiendas D1 vende el producto que todos los estudiantes buscan y vale menos de $35.000. (Imagen: archivo).

El regreso a clases trae consigo la necesidad de contar con accesorios prácticos, resistentes y económicos. En ese contexto, D1 ha puesto a disposición un morral juvenil que busca combinar funcionalidad, diseño y precio accesible, pensado para el uso diario de estudiantes de distintas edades.

Este morral ha despertado interés entre padres y estudiantes por su estructura funcional y su diseño versátil, ideal tanto para la jornada escolar como para otras actividades cotidianas. Se presenta como una alternativa atractiva frente a opciones más costosas del mercado.

Además, su llegada en temporada escolar resulta oportuna para quienes necesitan renovar el bolso sin realizar un gasto elevado, convirtiéndolo en una opción práctica para cuidar el presupuesto familiar.

Morral juvenil funcional: diseño pensado para el día a día

El morral cuenta con un diseño que permite organizar cuadernos, libros y útiles escolares de forma cómoda, facilitando su uso durante largas jornadas. Su estructura está pensada para ofrecer un equilibrio entre capacidad y ligereza, lo que favorece el transporte diario. Se puede buscar en Tiendas D1 como “Morral juvenil Aletría”.

Los materiales utilizados brindan una sensación de resistencia adecuada para el uso constante, mientras que su formato juvenil lo hace atractivo para estudiantes que buscan un accesorio funcional sin sacrificar estilo. Este enfoque refuerza su utilidad como morral escolar básico.

Precio accesible: una alternativa económica

Uno de los principales atractivos del morral juvenil de D1 es su precio competitivo a tan solo $34.900 COP, que lo posiciona como una opción conveniente frente a otros productos similares disponibles en el mercado.

Esta relación entre costo y funcionalidad permite a las familias adquirir un morral práctico sin comprometer otros gastos asociados al regreso a clases, convirtiéndolo en una compra inteligente para esta temporada.

Disponible en tiendas D1

El morral ya se encuentra disponible en las tiendas físicas de D1, lo que facilita su adquisición de manera rápida y directa.

Su amplia distribución permite a los consumidores encontrarlo con facilidad en diferentes sucursales, simplificando la preparación para el inicio de clases o la renovación de accesorios escolares.