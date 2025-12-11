Cómo activar las alertas en ambos sistemas y qué herramientas adicionales sirven en caso de emergencia.

Durante los últimos años, los sistemas de alerta temprana se han convertido en herramientas esenciales para reaccionar ante temblores y terremotos. En los dispositivos móviles, estas funciones permiten recibir notificaciones instantáneas que pueden dar segundos valiosos para evacuar o ubicarse en un punto seguro.

En Android, el servicio está disponible de manera gratuita y viene incorporado en la mayoría de los teléfonos recientes, por lo que solo requiere activarse desde la configuración. En el caso de los iPhone, existen aplicaciones confiables que informan movimientos sísmicos en tiempo real, brindan mapas actualizados y muestran la intensidad del evento.

Además de activar estas alertas, los expertos recomiendan contar con un kit de emergencia que permita afrontar al menos 72 horas sin servicios básicos. Este tipo de preparación resulta clave en zonas propensas a la actividad sísmica.

Cómo activar la alerta de temblor en Android

La mayoría de los teléfonos Android incluyen una función nativa llamada Alertas de terremotos, que utiliza sensores del dispositivo y datos de Google para advertir sobre temblores cercanos. Para activarla, se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir la configuración del teléfono.

Presionar “Seguridad y emergencia” y luego “Alertas de terremotos”.

Si esa opción no aparece, abrir “Ubicación”, elegir “Avanzada” y luego “Alertas de terremotos”.

Una vez habilitada, el dispositivo enviará notificaciones automáticas cuando se detecte actividad sísmica cerca de la ubicación del usuario.

Aplicaciones para recibir alertas de temblores en iPhone

A diferencia de Android, los dispositivos iPhone no cuentan con una alerta sísmica nativa. Sin embargo, existen aplicaciones confiables y gratuitas que cumplen esta función:

My Earthquake Alerts & Feed

Es una aplicación gratuita centrada en el monitoreo sísmico mundial. Ofrece notificaciones en tiempo real, un mapa con actividad global, profundidad de cada evento y distancia respecto a la ubicación del usuario.

Los dispositivos Android incluyen un sistema nativo de alertas de terremotos que puede activarse desde la configuración.

AccuWeather: Weather Alerts

Aunque es conocida como app del clima, también envía alertas sobre fenómenos como sismos, tormentas, nevadas y cambios bruscos de temperatura. Su sistema de avisos resulta útil en situaciones de emergencia.

Earthquake Network

Es una aplicación especializada en sismos, disponible en la mayoría de los países. Incluye un sistema avanzado de alerta temprana, notificaciones cercanas a la ubicación del usuario, alertas secundarias y actualizaciones en tiempo real.

Qué debe incluir un kit de emergencia

Un kit de emergencia bien preparado puede resultar fundamental tras un temblor o terremoto. Los especialistas recomiendan incluir agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes, cargador portátil y elementos de higiene básica.

Tener este kit listo permite reaccionar de manera rápida y segura ante cualquier eventualidad.